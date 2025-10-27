Nie zgadniesz, jakie zwierzę chciał kupić Artur Szpilka zanim zdecydował się na Cyca

2025-10-27 11:58

W piątek 24 października odszedł Cycu, jeden z dwóch ukochanych psów Artura Szpilki. Jego czworonożny przyjaciel cierpiał na nieuleczalną chorobę nerek. Niewiele jednak osób wie, że zanim "Szpila" zdecydował się na zakup miniaturowego bulteriera, to chciał pozyskać inne zwierzę.

"Szpila" pożegnał Cyca w specjalnym wpisie w mediach społecznościowych, załączając krótkie wideo z jego ostatnich godzin życia.

"Dziękujemy Ci Cycusiu za każdy merdający ogon 😭każde przytulenie i każdą chwilę szczęścia, którą nam dałeś😭❤️ Zawsze będziesz częścią naszej rodziny. Biegaj teraz wolny po niebie, nasz ukochany psiaku ❤️" - napisał Szpilka.

Artur Szpilka z trudem powstrzymywał łzy. W "Halo tu Polsat" zapytali go o Cyca. Piękne słowa

Historia Artura Szpilka i jego psa Cyca

Cycu przyszedł na świat pod koniec 2013 roku, a kilka miesięcy później Szpilka kupił go za 5 tysięcy złotych. - Nie żałuję tego wydatku. Jest z nami dopiero od stycznia, a mamy wrażenie, jak byśmy mieli go całe życie. Jest niesamowity, bardzo się z nim związałem - powiedział nam swego czasu Szpilka.

Cycu i "Szpila" tworzyli nierozłączony duet, a w jedną z pierwszych wspólnych podróży udali się do Arłamowa. W marcu 2014 roku odbywała się tam gala bokserska, na której w walce wieczoru Andrzej Wawrzyk pokonał Fransa Bothę, a w ringu można było podziwiać też m.in. Kamila Szeremetę, Marka Matyję czy Ewę Piątkowską.

Dzień po gali Szpilka z samego rana zabrał Cyca na spacer, podczas którego powstały ich pierwsze wspólne zdjęcia zrobione przez fotografa "Super Expressu". Te i inne fotki możecie zobaczyć w galerii na otwarciu tego artykułu!

Artur Szpilka chciał kupić małpę

- To ja wymyśliłem imię. Jest krótkie i chwytliwe. Zresztą mojej dziewczynie Kamili również bardzo się podoba. Cycu sprawia nam wiele radości, uwielbiam z nim spacerować - mówił nam wtedy Szpilka.

Przy okazji tej rozmowy "Szpila" zdradził nam także, że zanim zdecydował się na Cyca, chciał kupić... małpę! - Poważnie to rozważałem. Oglądaliśmy z Kamilą kilka małp, ale kiedy zobaczyliśmy jak rozrabiają, zrezygnowaliśmy z tego pomysłu - wypalił Szpilka.

