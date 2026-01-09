Niemiecka piękność poprowadzi studio przed walką Polaka o mistrzostwo świata wagi ciężkiej! Powalająca uroda

2026-01-09 11:43

Gdy emocje sięgają zenitu, a kibice odliczają minuty do pierwszego gongu, na scenę wkracza ona – Laura Wontorra. Charyzmatyczna prezenterka poprowadzi studio przed starciem Agit Kabayel – Damian Knyba, dokładając do sportowego widowiska solidną dawkę show-biznesowego błysku. Jedno jest pewne: zanim polecą pierwsze ciosy, temperatura i tak już będzie wysoka!

Wontorra to w Niemczech marka sama w sobie. Telewizyjna gwiazda, która z powodzeniem łączy sportową wiedzę z luzem i ekranową energią, wie, jak przyciągnąć uwagę widzów. W studiu zapowiada się więc mieszanka konkretu i emocji, dokładnie taka, jakiej oczekują kibice boksu.

Piękna Laura Wontorra poprowadzi studio przed walką Knyba - Kabayel

Przed walką Kabayel – Knyba Laura zadba o każdy szczegół: analizy, komentarze ekspertów, kulisy i nastroje w obu obozach. Niemieccy fani mogą liczyć na dynamiczne wprowadzenie do pojedynku, a polscy – na to, że ich reprezentant znajdzie się w centrum uwagi jednej z najpopularniejszych sportowych produkcji ostatnich tygodni.

Laura wychowała się w świecie wielkich emocji, bo jej ojcem jest Joerg Wontorra, legendarny niemiecki dziennikarz sportowy. Karierę zaczynała w Sky Deutschland, gdzie szybko dała się poznać jako ambitna, bezpośrednia i świetnie przygotowana prowadząca. Później była twarzą Sport1, a następnie dołączyła do DAZN, gdzie prowadziła studia przy największych wydarzeniach piłkarskich i sportach walki. Dla widzów to gwarancja konkretu, dla zawodników – rozmów, od których nie da się uciec.

Wontorra słynie z ostrych pytań, pewności siebie i doskonałego wyczucia emocji. Potrafi połączyć ekspercką wiedzę z tabloidowym pazurem, dzięki czemu jej programy ogląda się jak dobre show, a nie nudną analizę statystyk. Prywatnie? Styl, klasa i charakter. W mediach społecznościowych śledzą ją setki tysięcy fanów, a każda jej obecność przy dużym wydarzeniu oznacza jedno: będzie się działo.

Stawką pojedynku Knyby z Kabayelem zaplanowanego na sobotę 10 stycznia będzie należący do Niemca tytuł tymczasowego mistrza świata wagi ciężkiej federacji WBC. Przed naszym reprezentantem arcytrudne zadanie, ale jeśli podopieczny Piotra Wilczewskiego sprawi sensację i wygra, to będzie bez wątpienia jedno z największych zwycięstw w historii polskiego boksu zawodowego. Walkę Knyba - Kabayel obejrzeć będzie można wyłącznie w płatnym serwisie streamingowym DAZN. Panowie powinni pojawić się w ringu około godziny 22.00.

