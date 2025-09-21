Ojciec Igi Świątek ogłosił wszem wobec! Ta wiadomość ucieszy miliony Polaków

Iga Świątek wygrała 25. turniej rangi WTA w karierze. W swoim pierwszym starcie w Seulu szła jak burza aż do wielkiego finału, w którym stoczyła zacięty bój z drugą najwyżej rozstawioną w tym turnieju - Jekateriną Aleksandrową. Rosjanka rozbiła Polkę w pierwszym secie 6:1 i była blisko sprawienia ogromnej sensacji, ale wiceliderka rankingu WTA zachowała spokój w kluczowych momentach drugiego seta i po tie-breaku doprowadziła do decydującej partii. W niej ponownie walka była wyrównana, ale w końcówce to Świątek przechyliła szalę na swoją korzyść i mogła świętować zwycięstwo 1:6, 7:6, 7:5.

WTA Seul: Horror w finale! Iga Świątek pokonała Jekaterinę Aleksandrową w trzech setach

Turniej w Seulu miał dla raszynianki szczególne znaczenie ze względu na jej ojca. Już po pierwszym meczu z Soraną Cirsteą tenisistka mówiła o olimpijskiej historii Tomasza Świątka z 1988 roku. W Seulu został olimpijczykiem w wioślarstwie, a 37 lat później podziwiał córkę na tamtejszych kortach - choć tylko z dystansu tysięcy kilometrów, bo często obecny na turniejach córki rodzic tym razem został w Polsce.

- Jestem na Kaszubach na grzybkach. Nie liczę finałów i zwycięstw. Każdy turniej przynosi coś nowego i to są nowe emocje. Będę oglądał mecz z telefonu - zapowiadał Świątek w rozmowie przed finałem na antenie Canal+ Sport. Wolne chwile w ten piękny wrześniowy weekend postanowił spędzić z dala od miejskiego szumu. Natura zadbała zresztą o miłośników grzybobrania.

- Jest duży wysyp grzybów, więc jest z czego się cieszyć i pogoda dopisuje! - przekazał zadowolony ojciec najlepszej polskiej tenisistki.

Ojciec Igi Świątek - sportowe sukcesy

Występ na igrzyskach olimpijskich w Seulu pozostaje największym osiągnięciem w sportowej karierze Tomasza Świątka. W czwórce podwójnej zajął wtedy z kolegami 7. miejsce. W tej samej osadzie rok wcześniej wywalczył złoty medal Uniwersjady, a także 5. miejsce podczas mistrzostw świata w Kopenhadze. W 2025 roku ojciec Igi Świątek skończył 61 lat.