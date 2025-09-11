Oto najpiękniejsza reporterka w całej NBA. Kibice nazwali ją boginią, jej zdjęcia obiegły świat

Michał Skiba
2025-09-11 10:08

Trish Christakis, reporterka sportowa o grecko-amerykańskich korzeniach, szturmem podbiła internet i stała się prawdziwą sensacją mediów społecznościowych. Zagraniczne media zauważyły zachwyt kibiców, którzy wybrali ją najpiękniejszą reporterką w całej NBA.

Christakis od 2022 roku związana jest z zespołem Miami Heat, dla którego relacjonuje wydarzenia meczowe. Jej uroda i charyzma szybko zjednały jej fanów, ale dziennikarka nie ogranicza się wyłącznie do koszykówki. Współpracuje również z innymi sportowymi markami Florydy – Miami Dolphins (NFL), Florida Panthers (NHL) czy Inter Miami (MLS). Dzięki temu stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy sportowych transmisji w regionie.

31-letnia reporterka ukończyła w 2015 roku University of Illinois w Urbana-Champaign, co potwierdza jej profil na LinkedIn. Jej greckie pochodzenie to ważna część tożsamości – dziennikarka z dumą podkreśla je w mediach społecznościowych, gdzie obok nazwiska zamieszcza flagę Grecji.

Christakis regularnie zachwyca fanów także poza boiskiem. Głośno zrobiło się o niej szczególnie wtedy, gdy pojawiła się w długiej, dopasowanej czarnej sukni. Internauci nie szczędzili komplementów – jeden z komentujących żartobliwie napisał: „Potrzebuję wywiadu. Nie gram, ale mam kilka odpowiedzi”.

Choć komentarze fanów często mają charakter miłosnych wyznań, dziennikarka reaguje na nie z dużym dystansem i sympatią, co tylko potęguje jej popularność. Christakis coraz częściej określana jest mianem najpiękniejszej reporterki sportowej na świecie, a jej popularność w sieci rośnie równie szybko, jak zainteresowanie meczami, które relacjonuje.

