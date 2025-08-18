Piękna była tenisistka a obecnie ekspertka telewizyjna nękana w sieci. Stalker atakował też jej siostrę

Jak ustalono w sądzie w Manchesterze, Richardson w latach 2020–2023 zasypywał Emmę Broady dziwnymi obrazkami, kartkami i podarunkami – od kwiatów po bony podarunkowe. Gdy kobieta stanowczo odrzuciła jego zaloty, stalker przerzucił swoją uwagę na Naomi. W 2023 roku była tenisistka otrzymywała od niego niemal nieprzerwaną serię wiadomości w mediach społecznościowych. Według dokumentów sądowych cała sytuacja wywołała u niej poważny stres i poczucie zagrożenia.

Stalker atakował Naomi Broady i Emmę Broady. Sąd zakazał mu jakichkolwiek prób kontaktu z siostrami

Richardson tłumaczył w rozmowie z dziennikarzami, że znał Emmę ze szkoły, a gdy ta odrzuciła jego zaloty, próbował "zdobyć serce" Naomi. Sam przyznał, że od dawna nie był w związku i "nie ma wprawy w kontaktach z kobietami". Sąd zakazał mu jakichkolwiek prób kontaktu z obiema siostrami oraz zbliżania się do ich domów.

Naomi, dziś 35-letnia mama dwójki dzieci, rozpoczęła tenisową przygodę w wieku siedmiu lat. Występowała na juniorskich turniejach ITF, a później regularnie grała w kwalifikacjach do Wimbledonu. Ma na koncie zwycięstwo w turnieju w Grenoble oraz występy w drugich rundach wielkoszlemowych imprez – w tym na US Open i Wimbledonie. Po zakończeniu kariery sportowej rozpoczęła pracę jako ekspertka i komentatorka – m.in. w BBC Radio 5 Live, gdzie relacjonowała tegoroczny Wimbledon.

Nękanie w środowisku tenisowym. Ofiarami też Świątek i Raducanu

To nie pierwszy przypadek nękania w środowisku tenisowym. W ostatnich latach głośno było o sprawie Emmy Raducanu, którą na kilku turniejach śledził ten sam mężczyzna. Ostatecznie otrzymał on zakaz zbliżania się do zawodniczki. Jakiś czas temu do sieci trafił też filmik, w którym hejter werbalnie atakuje Igę Świątek i jej team. Historia sióstr Broady, ale też Raducanu i Świątek pokazuje, że stalking wciąż pozostaje realnym zagrożeniem nawet dla osób znanych, otoczonych ochroną i kamerami.

