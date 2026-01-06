Piękna siatkarka rozbierała się dla fanów. Teraz urodziła dziecko! Poznajesz? [ZDJĘCIA]

Key Alves jest obecnie jedną z najpopularniejszych siatkarek na świecie. Tylko na Instagramie jej profil obserwuje ponad 16 milionów użytkowników! Nie byłoby to możliwe wyłącznie za sprawą gry w siatkówkę. Brazylijka stała się gwiazdą mediów społecznościowych i dzięki nim zyskała miano najpiękniejszej siatkarki świata. A w tej roli odnalazła się doskonale! Piękna libero bez oporów publikowała swoje odważne zdjęcia w internecie, aż w końcu przeniosła się na popularną "niebieską platformę" dla dorosłych, gdzie sprzedawała najbardziej pikantne treści.

Alves szybko została gwiazdą tego serwisu, a jej popularność przełożyła się choćby na sesję w "Playboyu", z której chętnie skorzystała. Dla fanów Brazylijki mamy jednak złe wieści - jej serce jest zajęte przez piosenkarza Bruno Rosę, a 2025 rok przyniósł wielkie życiowe zmiany. 26 grudnia piękna siatkarka urodziła córeczkę Rosamarię!

"Minęło 365 dni roku, a jego ostatnie dni były najbardziej niezapomniane w moim życiu! Zapraszamy 2026, jesteśmy gotowi" - cieszyła się świeżo upieczona mama w mediach społecznościowych. Już wcześniej jej profile znane z siatkówki i licznych gorących zdjęć stały się pamiętniczkiem ciężarnej kobiety. Z każdym tygodniem Alves pokazywała rosnący ciążowy brzuszek, a po porodzie chętnie dzieli się kolejnymi zdjęciami z córką. Czy ciąża mocno ją zmieniła? Możesz przekonać się w powyższej galerii, gdzie znajdziesz więcej zdjęć pięknej Brazylijki zarówno sprzed porodu, jak i po nim.