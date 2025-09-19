Pierwsze mistrzostwa świata po ciąży. Tak wygląda Adrianna Sułek-Schubert przed startem w Tokio

Adrianna Sułek-Schubert to jedna z najjaśniejszych gwiazd polskiej lekkoatletyki, która w piątek rozpocznie zmagania w siedmioboju na mistrzostwach świata w Tokio. Wicemistrzyni Europy z 2022 roku od kilkunastu miesięcy łączy zawodową karierę z macierzyństwem i jak sama przyznaje, syn Leon jest jej najwierniejszym kibicem.

Rok 2022 był przełomowy dla Sułek-Schubert. Wtedy zdobyła srebro na halowych mistrzostwach świata w pięcioboju, sięgnęła po medal mistrzostw Europy, biła rekordy Polski. Oczekiwania były ogromne, zwłaszcza w kontekście igrzysk w Paryżu. Jednak w międzyczasie Polka... została mamą. 8 lutego 2024 roku urodziła syna, Leona.

Adrianna Sułek-Schubert wystartuje na pierwszych mistrzostwach świata po ciąży

Mimo że była w ciąży, Sułek-Schubert niemal nie przerwała treningów. Jeszcze w siódmym miesiącu wykonywała ćwiczenia siłowe, podnosiła ciężary, robiła przysiady ze sztangą, biegała i gimnastykowała się. Jednocześnie podkreślała, że ciąża nie jest dla niej stanem, który ją ogranicza, ale etapem, który chce przejść aktywnie, zgodnie z zaleceniami lekarskimi, z pełną świadomością możliwości swojego organizmu.

Takie podejście spotkało się jednak z krytyką w sieci. Sułek-Schubert musiała zmierzyć się z hejtem – niektórym nie podobał się fakt, że będąc w ciąży kontynuowała treningi, inni wręcz sugerowali, że to nieodpowiedzialne. W filmie dokumentalnym "Mistrzynie" Sułek-Schubert przyznała, że czytała o sobie naprawdę okrutne komentarze. Nie poddała się i zaledwie sześć miesięcy po cesarskim cięciu wystartowała na wspomnianych igrzyskach w Paryżu, zajmując 12. miejsce.

"Cieszę się, że obserwujesz mamę, która nie zrezygnowała z siebie i która idzie pod prąd, zgodnie z jej kierunkiem, by osiągnąć swój cel. I cieszę się, że towarzyszysz mi na tej drodze, obserwując moje potknięcia, bo kiedy zacznę wygrywać będziesz wiedział, ile siły, wyrzeczeń i odwagi kosztowała mnie ta droga. A wtedy każde moje zwycięstwo będzie też twoim zwycięstwem, bo byłeś świadkiem całej podróży, od upadków po szczyty. Nie ma większej miłości, od miłości do dziecka" - napisała niespełna miesiąc temu na Instagramie, zamieszczając wspólne zdjęcie z synem Leonem.

Polce o medal MŚ będzie piekielnie trudno, ale jak sama przyznała kilkanaście godzin przed rozpoczęciem piątkowej rywalizacji, nie może się już doczekać zmagań w Tokio.

"Wykonałam robotę na 101% i teraz pytanie czy to wystarczy? Pytanie retoryczne 😜Trenera motto: alleluja i do przodu, moje: hard work pays off. Jaki wynik przewidujecie? A miejsce? Napiszcie w komentarzu. PS Tylko bądźcie realistami, na 7k nie jestem 😏😆😜😅 Wiecie jak tęskniłam za tym uczuciem pewności siebie i satysfakcji z dobrze wykonanej roboty i spokojem przedstartowym i za ekscytacją na rywalizację na świecie? O matko, nie wiecie, ale wierzcie mi na słowo, że bardzo" - napisała w mediach społecznościowych.

