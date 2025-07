Polska lekkoatletka oszałamia umiejętnościami i urodą! Wiktoria Gajosz błyszczy na bieżni i przed obiektywem

Wiktoria Gajosz zachwyca urodą! Młoda lekkoatletka ma zadatki na wielką gwiazdę

Lekkoatletyka to jedna z popularniejszych dyscyplin sportowych w Polsce. Cieszy się ona dużym zainteresowaniem wśród fanów sportu, a dobre wyniki tylko pomagają to zainteresowanie utrzymać. Z pewnością kibice mogli liczyć na nieco lepsze rezultaty na rozgrywanych w 2024 roku igrzyskach olimpijskich w Paryżu, ale inne imprezy pokazały, że Polska wciąż należy do światowej czołówki. Zadowoleni na pewno możemy być po Drużynowych Mistrzostwach Europy, na których polska reprezentacja zdobyła srebrny medal, ustępując jedynie Włochom. To pokazuje, że w wielu konkurencjach Polacy prezentują wyrównany, wysoki poziom.

Niesamowity występ Anity Włodarczyk! Zwycięstwo Polki w Madrycie. "Biało-czerwoni" na trzecim miejscu

Jedną z konkurencji, w których nasi reprezentanci, a zwłaszcza kobiety, czują się dobrze, to biegi na krótszych dystansach. Przez lata fani cieszyli się sukcesami „Aniołków Matusińskiego”, a w sprintach o najwyższe cele od pewnego czasu bije się Ewa Swoboda. W ostatnim czasie pojawiło się jednak kilka młodszych zawodniczek, które chętnie będą kontynuowały polskie tradycje – swoje pierwsze seniorskie sukcesy w ostatnim czasie odnosiła m.in. 18-letnia Anastazja Kuś, ale to nie jedyny młody talent w polskiej kadrze.

Ewa Swoboda podsumowuje IO w Paryżu! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Niedawno, właśnie na DME w Madrycie, na wielkiej imprezie zadebiutowała Wiktoria Gajosz. 6 lipca skończy ona 19 lat i choć nie ma na koncie jeszcze dużych sukcesów, to wyjazd do stolicy Hiszpanii był dla niej z pewnością ważnym i dużym krokiem naprzód. Gajosz również biegała głównie na 400 metrów, ale w ostatnim czasie zaczęła świetnie prezentować się na krótszych dystansach – w 2024 roku sięgnęła po srebro MŚ U-20 w sztafecie mieszanej 4 x 100 metrów. Na wspomnianych drużynowych ME w tym roku również została powołana do sztafety 4 x 100 metrów i choć była rezerwową, to i tak można to uznać za duże wyróżnienie. Z pewnością wpływ na to miał jej świetny występ w maju, gdy wraz z Joanną Fus, Klaudią Chrostek i Jagodą Żukowską ustanowiła nowy rekord Polski juniorów z czasem 44,24 s. na tym dystansie.

Srebrny Lisek w Madrycie! Polak dał pierwsze punkty biało-czerwonym na drużynowych mistrzostwach Europy

Wiktoria Gajosz wyróżnia się więc świetnymi wynikami, ale nie tylko tym. Z pewnością uwagę fanów przyciąga także nieprzeciętna uroda polskiej biegaczki, którą możemy podziwiać m.in. na zdjęciach publikowanych przez nią w sieci. Gajosz zyskała już całkiem pokaźną rzeszę fanów – jej konto na Instagramie śledzi już ponad 50 tys. osób. Z pewnością z kolejnymi sukcesami obserwujących będzie przybywać! W galerii poniżej znajdziecie więcej zdjęć Wiktorii Gajosz.