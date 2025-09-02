Polska - Włochy w ćwierćfinale MŚ. Paola Egonu całowała kobietę, była w związku z Polakiem. Zobacz jej ZDJĘCIA

Przemysław Ofiara
Przemysław Ofiara
2025-09-02 13:45

Reprezentacja Polski siatkarek stoi przed arcytrudnym zadaniem w ćwierćfinale mistrzostw świata. Na ich drodze stają faworyzowane Włoszki z Paolą Egonu na czele. Liderka Polek, Magdalena Stysiak, wie, co będzie kluczem do sukcesu. Sama Egonu to postać, która wzbudza zainteresowanie nie tylko na boisku, a jej związki z Polakami odbiły się szerokim echem. Zobaczcie jej zdjęcia w GALERII.

  • Reprezentacja Polski awansowała do kolejnej rundy po zaciętych meczach, a zawodniczki podkreślają bojowe nastroje i chęć walki o jak najwyższe cele.
  • Polki zmierzą się z Włoszkami, aktualnymi mistrzyniami olimpijskimi, które mogą pochwalić się imponującą serią zwycięstw.
  • Magdalena Stysiak zdradza plan na zatrzymanie faworytek i wskazuje na kluczowe postaci w zespole rywalek, w tym Paolę Egonu.
  • Kim jest Paola Egonu i jakie polskie wątki łączą ją z życiem prywatnym?

Reprezentacja Polski niejako "prześlizgnęła się" do kolejnej rundy, wygrywając kluczowe mecze z Niemkami i Belgijkami dopiero po tie-breakach. Choć styl mógł pozostawiać nieco do życzenia, to wola walki i determinacja w kluczowych momentach zasługują na najwyższe uznanie. Nastroje w zespole są bojowe, mimo ogromnej presji, jaka towarzyszy turniejowi tej rangi.

- Myślę, że dobrze, jest tutaj dużo młodych zawodniczek, gdzie tak naprawdę debiutują w mistrzostwach świata. To jest superturniej, presja jest, to jest normalne, ale widzę uśmiechy na twarzach, widzę zabawę na treningach - ocenia atmosferę w kadrze Magdalena Stysiak. - To już będzie mecz taki, że albo wszystko, albo nic. My musimy się postawić, jeżeli chcemy grać wyżej. Ja bardzo nie chcę jechać do domu i myślę, że nikt z zespołu tego nie chce – dodaje.

Jak zatrzymać włoską potęgę? Odpowiada Magdalena Stysiak

Włoszki to absolutna światowa czołówka. Aktualne mistrzynie olimpijskie i triumfatorki dwóch ostatnich edycji Ligi Narodów mogą pochwalić się fenomenalną serią 33. zwycięstw z rzędu. W drodze do ćwierćfinału nie straciły nawet seta z Niemkami. Polki mają jednak plan, jak przeciwstawić się faworytkom.

Przeczytaj także: Szok po decyzji Stefano Lavariniego. Teraz trener polskich siatkarek się tłumaczy. Wszystko jasne

- Na pewno nie pozwolić sobie na przestoje i zagrywką odrzucić je od siatki, żeby po prostu nie grały środkowymi - analizuje Stysiak. Atakująca wskazuje również na kluczowe postacie w zespole rywalek. - Grają po prostu dobrą siatkówkę, mają super rozgrywającą, która rozrzuca te piłki z głową. Jeżeli nie mają tego przyjęcia, to piłka po prostu idzie na lewe lub prawe skrzydło. Wiadomo, Paola Egonu jest liderką tego zespołu, jeśli chodzi o atak, i do niej w najważniejszych momentach idzie największa ilość piłek. Mamy respekt do tego przeciwnika, ale myślę, że jak zagramy swoją siatkówkę, to możemy powalczyć – zaznacza Stysiak.

Kiedy mecz Polska – Włochy? Środa, 15:30, transmisja Polsat, Polsat Sport 1.

Paula Egonu
25 zdjęć

Kim jest Paola Egonu? Jej życie prywatne budziło kontrowersje

Paola Egonu to gwiazda światowego formatu, której kariera i życie prywatne od lat przyciągają uwagę mediów, również w Polsce. W 2018 roku, po zdobyciu srebra na mistrzostwach świata, siatkarka publicznie wyznała, że jest w związku z kobietą. Wkrótce okazało się, że jej partnerką jest była reprezentantka Polski, Katarzyna Skorupa. Głośnym echem odbiło się ich wspólne zdjęcie, na którym siatkarki całowały się po jednym z meczów.

Wybuchła wielka afera, że kobieta pocałowała kobietę – wspominała po latach Skorupa w wywiadzie dla „Wprost”.

To nie był jedyny polski wątek w życiu prywatnym włoskiej gwiazdy. W 2022 roku Egonu była związana z polskim siatkarzem Michałem Filipem, jednak ta relacja również nie przetrwała próby czasu. Obecnie serce atakującej jest zajęte przez włoskiego siatkarza Leonardo Pulitiego, z którym chętnie pokazuje się w mediach społecznościowych.

