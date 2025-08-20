Polski siatkarz przekazał wspaniałe wieści! Długo czekał na ten dzień

Reprezentacja Polski siatkarzy niedawno wygrała Ligę Narodów, a obecnie przygotowuje się do startu na mistrzostwach świata. Rywalizacja w kadrze jest bardzo duża, więc spora część solidnych zawodników musi obejść się smakiem. Do takich można zaliczyć Macieja Muzaja, który w przeszłości zdobywał z kadrą medale międzynarodowych imprez, a obecnie nie łapie się do składu. Polski siatkarz czas wolny od gry postanowił przeznaczyć na założenie rodziny!

Maciej Muzaj wziął ślub! Nietypowe okoliczności

Dla wielu siatkarzy lato to okres wzmożonej aktywności. Z jednej strony można odpocząć od gry w klubie i załatwić wiele prywatnych spraw, z drugiej część zawodników czekają występy w kadrze i przygotowania do wielkich imprez. Jeszcze kilka lat temu takim zawodnikiem był Maciej Muzaj, który od 2016 roku występował w polskiej kadrze i zdobył z nią m.in. brąz mistrzostw Europy (2019), srebro (2021) i brąz (2019, 2022) Ligi Narodów. W ostatnim czasie Nikola Grbić nie stawiał jednak na tego atakującego i Muzaj ma więcej wolnego czasu w przerwie między rozgrywkami klubowymi. Siatkarz japońskiego Tokio Great Bears postanowił wykorzystać tę chwilę na sformalizowanie swojego związku ze swoją ukochaną, Antoniną Zimny.

Maciej Muzaj
O wszystkim Maciej Muzaj i jego ukochana poinformowali na Instagramie w poniedziałek, 18 sierpnia. Do samej ceremonii doszło 7 sierpnia i miała ona niezwykły przebieg, o czym możemy przeczytać w poście napisanym przez Antoninę Zimny. Wśród nietypowych okoliczności na pewno możemy wymienić fakt, że ślubu parze udzielił... tata panny młodej. – 8 dni przygotowań + “sala” na ogródku rodziców + tata udzielający ślubu + mama prowadząca do “ołtarza” + playlista ze Spotify + 20 najbliższych = nasze idealne wesele last minute. Było cudownie, takie nasze i nie zmieniłabym zupełnie nic – napisała żona Macieja Muzaja.

Maciej Muzaj z Antoniną Zimny są parę od około 2018 roku – wówczas zaczęły pojawiać się w sieci ich wspólne zdjęcia. Antonina Zimny jest związana ze sportem nie tylko osobą swojego partnera – jej bratem jest lekkoatleta Tymoteusz Zimny, a ona sama również w przeszłości trenowała tę dyscyplinę i specjalizowała się w biegach sprinterskich. Później jednak wybrała drogę modelki, co widać po udostępnianych przez nią zdjęciach w sieci. Ma również za sobą występ w programie „Top model” stacji TVN.

