Polski siatkarz przekazał wspaniałe wieści! Długo czekał na ten dzień

Maciej Muzaj wziął ślub! Nietypowe okoliczności

Dla wielu siatkarzy lato to okres wzmożonej aktywności. Z jednej strony można odpocząć od gry w klubie i załatwić wiele prywatnych spraw, z drugiej część zawodników czekają występy w kadrze i przygotowania do wielkich imprez. Jeszcze kilka lat temu takim zawodnikiem był Maciej Muzaj, który od 2016 roku występował w polskiej kadrze i zdobył z nią m.in. brąz mistrzostw Europy (2019), srebro (2021) i brąz (2019, 2022) Ligi Narodów. W ostatnim czasie Nikola Grbić nie stawiał jednak na tego atakującego i Muzaj ma więcej wolnego czasu w przerwie między rozgrywkami klubowymi. Siatkarz japońskiego Tokio Great Bears postanowił wykorzystać tę chwilę na sformalizowanie swojego związku ze swoją ukochaną, Antoniną Zimny.

O wszystkim Maciej Muzaj i jego ukochana poinformowali na Instagramie w poniedziałek, 18 sierpnia. Do samej ceremonii doszło 7 sierpnia i miała ona niezwykły przebieg, o czym możemy przeczytać w poście napisanym przez Antoninę Zimny. Wśród nietypowych okoliczności na pewno możemy wymienić fakt, że ślubu parze udzielił... tata panny młodej. – 8 dni przygotowań + “sala” na ogródku rodziców + tata udzielający ślubu + mama prowadząca do “ołtarza” + playlista ze Spotify + 20 najbliższych = nasze idealne wesele last minute. Było cudownie, takie nasze i nie zmieniłabym zupełnie nic – napisała żona Macieja Muzaja.

Maciej Muzaj z Antoniną Zimny są parę od około 2018 roku – wówczas zaczęły pojawiać się w sieci ich wspólne zdjęcia. Antonina Zimny jest związana ze sportem nie tylko osobą swojego partnera – jej bratem jest lekkoatleta Tymoteusz Zimny, a ona sama również w przeszłości trenowała tę dyscyplinę i specjalizowała się w biegach sprinterskich. Później jednak wybrała drogę modelki, co widać po udostępnianych przez nią zdjęciach w sieci. Ma również za sobą występ w programie „Top model” stacji TVN.