Polskie gwiazdy sportu pojawiły się na Marszu Niepodległości. Poszli w wielkim marszu w Warszawie

Około 100 tysięcy osób we wtorek 11 listopada pojawiło się na Marszu Niepodległości podczas Narodowego Święta Niepodległości

Wśród uczestników nie zabrakło także osób związanych z polskim sportem

Zdjęcia z tego wyjątkowego dnia w swoich mediach społecznościowych opublikowali m.in. Konrad Karwat czy Michał Oleksiejczuk

„Nie otrzymaliśmy informacji o żadnych incydentach. Było dużo pirotechniki, ale to chyba już nieodzowny element Marszu Niepodległości” – poinformował dyrektor Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa Jarosław Misztal podczas konferencji prasowej po rozpoczęciu wydarzenia.Jak przekazał, marsz wyruszył z kilkunastominutowym opóźnieniem ze względu na obecność prezydenta RP.

Czoło pochodu minęło rondo de Gaulle’a, natomiast końcówka formowała się jeszcze w okolicach ronda Dmowskiego. Kilka godzin później Misztal poinformował, że według miejskich szacunków w Marszu Niepodległości bierze udział około 100 tysięcy osób. Zastrzegł jednak, że dane te mogą różnić się od informacji podawanych przez organizatorów.

Jak dodał, po godzinie 16 czoło marszu znajdowało się już po stronie praskiej, natomiast koniec kolumny był jeszcze na wysokości ulicy Kruczej. „Marsz cały czas przebiega bez większych incydentów” – przekazał. Dyrektor poinformował także, że według posiadanych informacji prezydent RP Karol Nawrocki odłączył się od marszu na wysokości ronda de Gaulle’a.

Wielu sportowców uczestniczyło w Marszu Niepodległości

W Marszu Niepodległości uczestniczyć ma ok. 100 tysięcy osób, a wśród nich nie zabrakło także sportowców. W mediach społecznościowych obecnością tam pojawił się m.in. zawodnik UFC Michał Oleksiejczuk. - Polska to moja matka – napisał.

Swoje zdjęcia opublikowali też byli strongmani i YouTuberzy ze „Strong Ekipy” Konrad Karwat i Krzysztof Radzikowski. - Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy – dodał drugi z nich.