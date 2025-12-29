Poruszająca historia polskich mistrzyń w TVP. Nie możesz tego przegapić!

Za tym filmem stoi Papaya Films – studio, które zna się na sportowych emocjach jak nikt inny. To oni stworzyli hity dokumentalne o Robercie Lewandowskim, Jakubie Błaszczykowskim, Wojciechu Szczęsnym i Grzegorzu Krychowiaku. Tym razem postanowili opowiedzieć historię, która jeszcze nigdy nie została w Polsce tak pokazana – historię mistrzyń. I to nie jest kolejny film o medalistach. To sześć intymnych historii o tym, czego nie widać na podium.

Głośny film "Mistrzynie" w TVP

Film powstał w przełomowym momencie dla polskiego sportu. W 2024 roku po raz pierwszy w historii liczba zawodniczek polskiej reprezentacji olimpijskiej przewyższyła liczbę zawodników. To właśnie kobiety – Polki wywalczyły osiem z dziesięciu medali na igrzyskach w Paryżu, w tym jedyny złoty. Paralimpijki dołożyły kolejne dziesięć krążków, z czego trzy złote. „Mistrzynie” rejestruje ten historyczny zwrot – moment, gdy sport kobiet przestaje być dodatkiem, a staje się siłą napędową polskich sukcesów olimpijskich.

Nie musisz interesować się sportem, żeby ten film wzruszył. „Mistrzynie” to uniwersalna opowieść o tym, jak pokonywać własne granice – bez względu na to, czy biegniesz po medal, czy po swoje marzenia w zupełnie innej dziedzinie. To film o sile charakteru, o tym, jak walczyć z systemem, który mówi „nie dasz rady”, i o relacjach, które nas budują lub niszczą. A przede wszystkim – o tym, że prawdziwe zwycięstwo nie zawsze ma kolor złota.

Aleksandra i Natalia Kałuckie – siostry bliźniaczki, które wspinają się razem od dzieciństwa, teraz muszą konkurować o jedno miejsce w reprezentacji. Ada Sułek-Schubert balansuje między ciśnieniem oczekiwań a własnym życiem. Karolina Naja, jedna z najbardziej utytułowanych polskich olimpijek, udowadnia, że można być mamą i mistrzynią jednocześnie. Róża Kozakowska rzuca maczugą, jakby rzucała wyzwanie losowi. A Natalia Partyka – ikona tenisa stołowego – od lat pokazuje, że jedyne prawdziwe ograniczenia istnieją w naszej głowie.

To film z międzynarodowymi nagrodami

Dokument Justyny Tafel właśnie podbił międzynarodowe festiwale: Women in Film Festival w Los Angeles i legendarny Paladino d'Oro w Palermo – jeden z najstarszych festiwali filmów sportowych na świecie. Teraz możesz go zobaczyć w polskiej telewizji – i to tuż przed Sylwestrem, gdy wszyscy zastanawiają się nad postanowieniami noworocznymi. To idealna okazja, by zainspirować się na nowy rok. Bo „Mistrzynie” to nie tylko sport – to opowieść o tym, jak wygrywać z samym sobą.

