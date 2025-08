Prezydent Nawrocki i premier Tusk politycznie to wielcy przeciwnicy. Ale jest jedna rzecz, która ich łączy

Dziś, 6 sierpnia 2025 roku, Karol Nawrocki został zaprzysiężony na prezydenta Polski. Choć na co dzień on i premier Donald Tusk stoją po przeciwnych stronach politycznej barykady, łączy ich zaskakująca, wspólna pasja. Obaj są wiernymi kibicami Lechii Gdańsk. Ta miłość do biało-zielonych barw to niecodzienny most ponad podziałami w polskiej polityce, która od lat gości na trybunach gdańskiego stadionu.