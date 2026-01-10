Jaś Kapela pokazał nam, jak mieszka. Spotkaliśmy jego tatę, który nie gryzł się w język

Jaś Kapela, kontrowersyjny aktywista i freakfighter, stoczy kolejną walkę na gali Prime MMA.

Zaprosił on dziennikarzy do swojego domu pod Warszawą, który robi wrażenie, co stoi w sprzeczności z wizerunkiem "biednego lewaka".

Ojciec Jasia Kapeli, Piotr Kapela, ma zupełnie inne poglądy niż syn, co ujawnił w rozmowie z dziennikarzami.

Odkryj zaskakujące fakty z przeszłości Jasia Kapeli i zobacz zdjęcia z jego domu!

Jaś Kapela w Prime MMA

Jaś Kapela kiedyś znany był przede wszystkim jako lewicowy aktywista i publicysta, od jakiegoś czasu jednak ludzie kojarzą go przede wszystkim z zadymami na konferencjach frikowych gal MMA, jak i z samych walk. Kapela debiut miał bardzo udany. W pierwszej walce (na gali Prime 1)- reklamowanej jako starcia "lewaka" z "prawakiem" zdemolował Ziemowita Kossakowskiego. W kolejnych walkach szło mu już gorzej (przegrywał m.in. z piosenkarzem "Skolimem" czy "Bagietą), ale za każdym razem dawał dobre widowisko. Przed walką ze "Skolimem" Jaś Kapela zaprosił do swojego domu dziennikarzy "Super Expressu". Gwiazdor Prime MMA i aktywista pokazał, jak mieszka. Ulokowana pod Warszawą posiadłość robi wrażenie: jest spory ogródek, dużo pokoi, a nawet sauna. Do wizerunku biednego "lewaka" takie warunki mieszkaniowe pasują średnio.

Jaś Kapela dostanie dziesiątki tysięcy z ministerstwa kultury. Ma tatuaż obrażający Jana Pawła II

To nie jest tak, że ja na niego zarobiłem i kupiłem. Po prostu podarował mi go ojciec. Mieszkam tu niemal od urodzenia

- wyjawił zawodnik Prime MMA. Będąc z wizytą u Jasia Kapeli, niespodziewanie spotkaliśmy jego tatę. Mało kto wie, że pan Piotr Kapela ma zupełnie inne poglądy niż jego syn.

Jaś Kapela chodził na religię i był ministrantem

Udało nam się porozmawiać z ojcem aktywisty. Piotr Kapela nie gryzł się w język i podkreślił, że sam ma "kategorycznie katolickie poglądy". - Wszystko, co on mówi (jego syn - red.) , jest czasami tak absurdalne... To są kolejne piętra humoru, których ja może po prostu nie chwytam - zastanawiał się tata gwiazdora Prime MMA. Co ciekawe, w trakcie wywiadu, wydało się, że Jaś Kapela w liceum uczęszczał na lekcje religii. - Byłeś jedyny z całej grupy - powiedział do syna pan Piotr.

Najbardziej gorące zdjęcia Marianny Schreiber! Nie tylko nowy biust robi wrażenie. Ona naprawdę tak się pokazała

To była nisza, w całej szkole było 15 katolików, a ja zawsze stoję po stronie mniejszości

- wyjaśnił sam Jaś, który zdradził też, że w dzieciństwie był ministrantem.

W galerii prezentujemy, jak mieszka Jaś Kapela