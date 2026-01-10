Najbardziej gorące zdjęcia Marianny Schreiber! Nie tylko nowy biust robi wrażenie. Ona naprawdę tak się pokazała

Marianna Schreiber powraca do oktagonu Prime MMA, a jej walka z "Lasuczitą" budzi duże emocje.

Była żona ministra przeszła znaczącą metamorfozę, zarówno wizerunkową, jak i osobistą, wracając do Piotra Korczarowskiego.

Schreiber nie tylko powiększyła biust, ale również prezentuje imponującą formę fizyczną, co widać na jej zdjęciach.

Odkryj, jak bardzo zmieniła się Marianna Schreiber i zobacz jej najbardziej gorące zdjęcia!

Marianna Schreiber znów jest z Piotrem Korczarowskim

Marianna Schreiber jak mało kto w Polsce potrafi zwracać na siebie uwagę. Wielkie emocje wzbudzają jej kolejne związki. Po rozstaniu z Łukaszem Schreiberem celebrytka była partnerką Przemysława Czarneckiego, czyli kolegi byłego męża z PiS, i Piotra Korczarowskiego, znanego ze skrajnie prawicowych poglądów polityka w niedawnej przeszłości blisko związanego z Grzegorzem Braunem. Jakiś czas temu Marianna Schreiber rozstała się z Korczarowskim, ale niedawno do siebie wrócili.

Rywalki stanęły do face-to-face. Nagle podniosła koszulkę! Wcześniej namiętnie się całowały

Zrozumiałam, że nic nie ma znaczenia. Ani pieniądze, ani to co o nas piszą, ani ile razy się rozstaliśmy, tylko ma znaczenie to, co się czuje sercem, i że razem patrzymy w jednym kierunku

- stwierdziła freakfighterka na konferencji Prime MMA, po czym namiętnie pocałowała starego-nowego partnera. Na najbliższej gali tej federacji (10 stycznia) w klatce zawalczą oboje. Marianna Schreiber zmierzy się z Sarą "Lasuczitą" Sise, a Piotr Korczarowski z Jakubem "Paramaxilem" Frączkiem.

Marianna Schreiber powiększyła biust

Dzień przed galą Prime MMA była żona ministra z PiS zrzuciła szlafrok i rozpaliła wyobraźnię widzów. Widać, że Marianna Schreiber jest w formie. Zresztą - co by o niej nie mówić - w klatce spisuje się naprawdę nieźle. Niedawno - co prawda nie w oktagonie, tylko w prowizorycznym ringu z siana - znokautowała nawet mężczyznę (Marka Jówkę). Ci, którzy śledzą zawrotną medialną karierę Marianny, na pewno widzą, że przez lata mocno zmienił się wygląd gwiazdy Prime MMA. Celebrytka zdradziła m.in. to, że powiększyła sobie biust. Jednak nie tylko nowe piersi robią wrażenie na fanach. W naszej galerii prezentujemy najbardziej gorące zdjęcia Marianny Schreiber z ostatnich miesięcy. Ona naprawdę się tak pokazała! Co za kształty...

Galeria: Marianna Schreiber - najbardziej gorące zdjęcia

Na gali Prime MMA 15 zaplanowanych jest 13 walk:

Muay-thai: Kamil "Taazy" Mataczyński vs Gabriel "Arab" Al-Sulwi - walka o pas

K-1, małe rękawice: Rafał "Takefun" Górniak vs Arkadiusz Tańcula

Boks, małe rękawice: Piotr Korczarowski vs Jakub "Paramaxil" Frączek

Boks: Jacek "Muran" Murański vs Dalton & Wampirek & Super Mario

MMA: Mikołaj "Papjeż Polak" Spólny vs Jaś Kapela

Boks, małe rękawice: Marianna Schreiber vs Sara "Lasuczita" Sise

MMA: Marek Jówko vs Maciej "Big Jack" Jarema

Paweł Jóźwiak & Marcin Naruszczka vs 8 zawodników

Boks, małe rękawice: Andrzej "Żurom" Żuromski vs Wojciech "Kazik Kartel" Ochnicki

K-1, małe rękawice: Oskar "Petel" Petelski vs Patryk "Robalini" Śliwa

K-1, małe rękawice: Jakub Ciesielka vs Maksymilian Bratkowicz vs Dominik Zadora

K-1, małe rękawice: Olaf "Farrley" Kasprzyk vs Bartosz "Barti" Karolak vs Damian "Versacz" Surmaj

Boks, małe rękawice: Finał Młócki