Przepiękna piłkarka poszła w ślady Sydney Sweeney. Odkryła za dużo w prześwitującej sukience?

2025-11-07 10:49

Piłka nożna kobiet się rozwija, a najlepsze piłkarki cieszą się coraz większą popularnością. Do tego grona należy Chloe Kelly - piąta zawodniczka ostatniego plebiscytu Złotej Piłki, która ma już miliony fanów. Teraz znów zrobiło się o niej głośno, gdy zaszalała na gali w odważnej kreacji! Angielka błysnęła w prześwitującej sukience w stylu Sydney Sweeney, o której mówił ostatnio cały świat.

W ostatnim czasie kreacja Sydney Sweeney znalazła się na ustach całego świata. Amerykańska gwiazda Hollywood bez skrupułów pokazała się w Los Angeles na gali Variety Power of Women 2025 w prześwitującej sukience, nie mając pod nią stanika. Jej zdjęcia w szalenie odważnej kreacji, w której odkryła swój imponujący biust, momentalnie obiegły świat. Jedni nie mogli wyjść z podziwu nad piękną aktorką, drudzy komentowali, że przesadziła i ponownie sprowadziła rolę kobiet do wyglądu - na gali zorganizowanej właśnie dla kobiet. Za to tydzień później w ślady Sweeney na podobnej gali w Wielkiej Brytanii poszła z kolei jedna z najlepszych piłkarek świata, Chloe Kelly!

Chloe Kelly jak Sydney Sweeney
27-letnia Angielka skradła show na gali Harper's Bazaar Women of the Year 2025 w Londynie. Pojawiły się na niej takie gwiazdy jak: aktorka Reese Witherspoon, aktorka Olivia Wilde, piosenkarka Mel C, ale to właśnie Kelly przykuła największą uwagę fotoreporterów. Piłkarka zaskoczyła wszystkich odważną kreacją w stylu tej Sydney Sweeney. Jej prześwitująca sukienka została zaprojektowana przez luksusowy dom mody Azzi & Osta z Bejrutu i leżała na niej znakomicie! Zasłaniała naprawdę niewiele, ale w przeciwieństwie do gwiazdy Hollywood nie odkryła najbardziej intymnych miejsc dzięki specjalnym zdobieniom.

Warto podkreślić, że Kelly to obecnie jedna z największych gwiazd kobiecej piłki. W tegorocznym plebiscycie Złotej Piłki zajęła 5. miejsce. Z reprezentacją Anglii wygrała mistrzostwa Europy, a z Arsenalem Ligę Mistrzyń - po finale z FC Barceloną Ewy Pajor. W Anglii cieszy się wielką popularnością, a jej profil na Instagramie śledzi 1,5 miliona użytkowników! Więcej zdjęć pięknej Chloe Kelly znajdziesz w powyższej galerii.

