Przepiękna Polka zachwyca tuż przed igrzyskami! Rozbudza zmysły oraz nadzieje na medal we Włoszech

Król-Walas zajęła drugie miejsce w gigancie równoległym podczas zawodów w bułgarskim Bansku. W finale przegrała w Niemką Ramoną Theresią Hofmeister. Maria Bukowska-Chyc była 18., a Olimpia Kwiatkowska nie ukończyła przejazdu. Obie odpadły w kwalifikacjach.

Król-Walas w 1/8 finału wyprzedziła Amerykankę Irisę Pflum, w ćwierćfinale okazała się lepsza od Włoszki Lucii Dalmasso, a w półfinale pokonała Japonkę Tsubaki Miki, która prowadziła, ale nie utrzymała równowagi i przewróciła się na przedostatnim zakręcie. W finale Polka straciła do Hofmeister 0,55 s. Natomiast Miki wygrała mały finał i ostatecznie zajęła trzecie miejsce. Czwarta była Malena Zemfirowa z Bułgarii.

35-letnia Król-Walas trzeci raz w sezonie stanęła na podium. Wcześniej dokonała tego w austriackim Bad Gastain i włoskiej Carezzy. Snowboardzistka jest jedną z głównych polskich nadziei na medal podczas zimowych igrzysk olimpijskich, które w lutym odbędą się we Włoszech.

Liderką klasyfikacji generalnej jest Włoszka Elisa Caffont - 458 pkt. Druga jest Miki - 450, a trzecia Dalmasso - 401. Król-Walas zdobyła 302 pkt i plasuje się na szóstej pozycji. 31. Bukowska-Chyc ma 47 pkt, a 34. Kwiatkowska - 32.

W sobotę w Bansku triumfował Austriak Benjamin Karl, który w finale pokonał Kanadyjczyka Arnauda Gaudeta. Trzeci był Szwajcar Gian Casanova, a czwarte miejsce zajął Niemiec Yannick Angenend. Polacy odpadli w kwalifikacjach. Oskar Kwiatkowski był 20., Michał Nowaczyk - 21., natomiast Andrzej Gąsienica-Daniel zakończył rywalizację na 54. miejscu.

Na czele klasyfikacji generalnej są Włosi: Aaron March - 433 pkt i Maurizo Bormolini - 401 pkt, a trzecie miejsce zajmuje Karl - 393. Najlepszy z Polaków jest Kwiatkowski, który zdobył 75 pkt i plasuje się na 27. pozycji. Nowaczyk ma 10 pkt i jest 46.