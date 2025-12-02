Przepiękna żona polskiego tenisisty znów rozgrzała internet. Gorące zdjęcia ukochanej Kamila Majchrzaka

Kamil i Marta zaczęli wspólną drogę jeszcze jako nastolatkowie - łączyła ich pasja do tenisa. W listopadzie 2021 roku tenisista ogłosił zaręczyny, opublikował zdjęcia i napisał: "Moja narzeczona! Dzięki Tobie moje życie jest pełne! Każdego dnia kocham cię coraz bardziej". Już rok później, 19 listopada 2022, oboje stanęli na ślubnym kobiercu - ich wesele było szeroko komentowane w mediach.

Kim jest Marta Majchrzak, żona tenisisty Kamila Majchrzaka?

Marta to nie tylko żona tenisisty - to była tenisistka, a obecnie fizjoterapeutka i trenerka. Posiada certyfikat Polski Związek Tenisowy, co potwierdza jej kompetencje w dziedzinie fizjoterapii oraz przygotowania fizycznego. Nie ogranicza się jedynie do bycia "żoną tenisisty" - towarzyszy Kamilowi na turniejach, pomaga w regeneracji, opiece fizycznej i mentalnej. W jednym z wywiadów przyznała, że cieszy się, iż może mu pomagać - zarówno jako fizjoterapeutka, jak i partnerka.

Kamil Majchrzak i jego żona Marta. Wspierała go, gdy przeżywał koszmar!

Niestety, krótko po zawarciu małżeństwa Kamil znalazł się w poważnym kryzysie. W grudniu 2022 r. poinformowano, że w jego organizmie wykryto śladowe ilości substancji zakazanej. Zawieszono go na 13 miesięcy - to był dramat, który mógł zakończyć karierę.

Gorące zdjęcia Marty Majchrzak, żony tenisisty Kamila Majchrzaka

W tym trudnym okresie Marta była przy nim. Była jego wsparciem emocjonalnym, a także fizjoterapeutycznym - pomagała przetrwać kryzys, który dotknął nie tylko zawodnika, ale także ich związek. Kamil nie ukrywał, jak bardzo docenia to, co zrobiła - zaznaczał, że to ona była największym oparciem, i że dzięki niej wytrwał.

Majchrzak wygrał i utonął w objęciach żony! Wzruszające sceny tuż po meczu

Wrócił po zawieszeniu i w tym roku doszedł m.in. do 4. rundy Wimbledonu, odnosząc najlepszy wynik w karierze w wielkoszlemowym turnieju. Aktualnie zajmuje 64. miejsce w rankingu ATP i tym samym jest najwyżej sklasyfikowanym polskim tenisistą.

Żona Majchrzaka w ostatnich kilkunastu dniach wrzuciła do sieci kilkanaście nowy zdjęć ze wspólnych wojaży z mężem. Trzeba przyznać, że para wygląda na tych zdjęciach na mocno zakochanych. Fotki możecie zobaczyć na otwarciu tego artykułu!

Zabrał czapkę Kamila Majchrzaka i mówiła o tym cała Polska. Teraz zabrał głos

