Przerwa w finale MŚ 2026 potrwa dużo dłużej?! Wszystko przez występ Madonny i Shakiry!

Michał Chojecki
Michał Chojecki
PAP
PAP
2026-07-19 16:53

Madonna, Shakira i Justin Bieber to gwiazdy estrady, które mają wystąpić w przerwie niedzielnego finału mistrzostw świata między Hiszpanią a Argentyną w East Rutherford koło Nowego Jorku. Amerykański show na podobieństwo tego z finałów Super Bowl będzie wydarzeniem bez precedensu na mundialu. Ma potrwać 11 minut, ale przerwa w meczu nawet 25!

Madonna i Shakira wystąpią w przerwie mundialu
Autor: Associated Press

Amerykańska widownia przyzwyczajona jest do występów artystów w czasie Super Bowl czy podobnych wielkich widowisk. Teraz to samo będziemy mieli w przerwie finału piłkarskich mistrzostw świata.  Przepisy FIFA stanowią, że przerwa „nie powinna przekraczać 15 minut”. Trudno jednak oczekiwać, że wszystko uda się „zamknąć” w kwadrans, gdyż do występu artystów trzeba również przygotować scenę.

Podobny występ podczas finału zeszłorocznego klubowego mundialu na tym samym stadionie sprawił, że przerwa trwała nieco ponad 24 minuty, co spotkało się z krytyką. W mistrzostwach świata nigdy wcześniej decydujące spotkanie nie było urozmaicane artystycznymi występami w przerwie między pierwszą a drugą połową.

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Dyrektorem artystycznym wydarzenia, inspirowanego koncertami w przerwie Super Bowl, jest wokalista Coldplay Chris Martin. Jego zespół wystąpi z renomowanym chórem nowojorskiej szkoły publicznej.

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Szef FIFA Gianni Infantino zapowiedział, że będzie to „największa scena wszech czasów” z „kilkoma miliardami” widzów, a obejrzą oni spektakl, w którym pojawią się również postacie znane z programów telewizyjnych dla dzieci, jak „Muppet Show” i „Ulica Sezamkowa”.

Inicjatywa ma na celu zebranie funduszy na program edukacyjny prowadzony przez FIFA we współpracy z organizacją pozarządową Global Citizen.

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