Renata Nowak była Miss Polski 20 lat temu. Teraz jej ciało wygląda fenomenalnie. Zupełnie jak posąg!

Renata Nowak, Miss Polski z 2005 roku, po dwóch dekadach wciąż zachwyca sylwetką.

Po karierze modelki została utytułowaną sportsmenką w bikini fitness, zdobywając medale.

Odkryj, jak była Miss Polski łączy kobiecość z siłą i dlaczego jej ciało wygląda jak posąg.

Renata Nowak była Miss Polski w 2005 roku, potem została sportsmenką

Renata Nowak skończyła już 40 lat, ale zupełnie po niej tego nie widać. Była modelka, która w 2005 roku została wybrana Miss Polski, obecnie jest znakomitą sportsmenką. Wielokrotnie zdobyła medale na zawodach Diamond Cup Bikini Fitness IFBB. Renata Nowak udowadnia, że kobieta ćwicząca na siłowni może wyglądać pięknie. W rozmowie z "Tygodnikiem Podlaskim" w 2018 roku była Miss Polski tłumaczyła, na czym polega dyscyplina "bikini fitness".

Postawiliśmy oczy w słup po zobaczeniu, czym zajmuje się teraz miss Polski z 2005 roku. Mówi, że jej ciało jest „pełne i soczyste”, te zdjęcia stopią lód

Jednym ze stereotypów jest to, że kobieta po wejściu na siłownię nagle uzyskuje wysoki stopień niechcianego umięśnienia (śmiech). Jest odwrotnie, musimy spędzić wiele godzin na siłowni i włożyć sporo wysiłku, by uzyskać choć delikatny zarys mięśnia, który będzie pięknie prezentować się na scenie, nie tracąc przy tym kobiecych kształtów i wdzięku

- podkreśliła zawodniczka.

Renata Nowak ma ciało jak posąg

Wszyscy zastanawiają się, dlaczego Renata Nowak z modelki przeistoczyła się w znakomitą sportsmenkę. Okazuje się, że była Miss Polski znów chciała poczuć smak sceny i rywalizacji. Do tego doszła chęć dbania o swoje ciało.

Skandal! Ewa Chodakowska nazwana "babo-chłopem". Tak trenerka wygląda z przodu i z tyłu

Wybory Miss Polski były moim pierwszym zetknięciem ze sceną. Posmakowałam wówczas tej rywalizacji, adrenaliny. To bardzo wciąga. Po wyborach miss naturalną drogą był modeling i wybieg. A bikini fitness pojawiło się, gdy z wiekiem zaczęłam bardziej dbać o swoje ciało, dołączając do codziennej diety również treningi siłowe. Nie ukrywam, że odrobinę brakowało mi również dreszczyku emocji związanego ze sceną i rywalizacji

- wyjawiła Renata Nowak. Start w zawodach jednak nie był jej celem. - Pomysł zawodów narodził się, gdy zauważyłam efekty pracy na siłowni, a nie odwrotnie. Nie trenuję, żeby startować na zawodach, tylko startuję, bo trenuję - zaznaczyła była Miss Polski, która mając ponad 40 lat, może pochwalić się fenomenalnym ciałem, które wygląda jak posąg. W galerii pokazujemy niesamowite aktualne zdjęcia Renaty Nowak.

Galeria: Renata Nowak, Miss Polski 2005, 20 lat później