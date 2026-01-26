Ring girls w bikini, a w ringu gwiazdy filmów dla dorosłych! Internet aż kipi od gorących zdjęć

Sama walka była efektem zamieszania sprzed kilku lat, kiedy drogi obu panów przecięły się w dość medialnych okolicznościach związanych z Leną The Plug – żoną Adam22. Z tego internetowego zamieszania narodził się pomysł, by panowie wyjaśnili sprawy w ringu. Galę zorganizowano pod szyldem Brand Risk Promotions, a transmisja poleciała na platformie Kick, więc rozgłos był gwarantowany.

Sportowo emocje skończyły się szybciej, niż wielu się spodziewało. Luv nie zostawił rywalowi zbyt wiele miejsca do popisu i zakończył pojedynek już w pierwszej rundzie. Adam22 po walce przyznał, że przeciwnik był po prostu lepszy i silniejszy, niż wygląda w social mediach, a on sam miał za mało czasu na przygotowania i zbijanie wagi. Lena z kolei publicznie wsparła męża, podkreślając, że i tak jest z niego dumna.

Tyle że sport zeszedł na drugi plan. Prawdziwą furorę zrobiły dziewczyny pracujące przy ringu: Marli Buccola, Caroline Wick, Alexa Adams i Emily Trapp. Każda z nich to osobna marka w sieci, z setkami tysięcy, a nawet milionami obserwujących. Ich profile pełne są wakacyjnych klimatów, plaż, słońca i sesji w strojach kąpielowych, co idealnie wpisało się w luźny, show-biznesowy charakter całego wydarzenia.

Dla wielu widzów to właśnie one były największą atrakcją wieczoru. W sieci szybko pojawiły się klipy i zdjęcia z gali, a komentarze często bardziej dotyczyły oprawy niż samego boksu. I choć organizatorzy promowali sportowe emocje i osobisty konflikt zawodników, to ostatecznie wyszło jak to często bywa w internetowych galach – show wygrało ze sportem.

