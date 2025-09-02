Piłkarze wspierali koszykarzy podczas meczu Polska – Francja.

W przerwie na parkiet wszedł Robert Lewandowski.

Dał show rzucając do kosza i notując efektowną asystę.

Zobacz, jak kapitan piłkarzy poradził sobie w nowej roli

Spekulacje o obecności piłkarskiej reprezentacji Polski na meczu EuroBasketu stały się faktem. Kadra, która przebywa na zgrupowaniu w Katowicach, postanowiła wesprzeć koszykarzy w ich walce z reprezentacją Francji. Jednak nikt nie spodziewał się, że największą gwiazdą wieczoru, poza samymi zawodnikami, zostanie Robert Lewandowski.

Niespodziewane show Lewandowskiego. Asysta i zachwyt kibiców!

Prawdziwa sensacja miała miejsce w przerwie meczu. Gdy zawodnicy zeszli do szatni, na parkiecie pojawił się Robert Lewandowski. Kapitan piłkarzy chwycił za piłkę do koszykówki i, ku ogromnej uciesze kibiców, zaczął rzucać do kosza. Cała uwaga fanów natychmiast skupiła się na nim. "Lewy" udowodnił, że nie tylko na murawie czuje się jak ryba w wodzie. Popisał się nawet efektowną "asystą" przy pokazowym wsadzie do kosza, co wywołało aplauz w całym Spodku. Koszykarz, specjalista od wsadów ustawił Lewandowskiego z piłką nad głową, po czym w locie złapał tę piłkę i wpakował do kosza. To był prawdziwy spektakl, który na długo zapadnie w pamięć kibiców.

Zobacz, jak Robert Lewandowski radził sobie na parkiecie w naszej galerii zdjęć!

Plejada gwiazd na trybunach. Kto wspierał polskich koszykarzy?

Obecność piłkarzy na trybunach była zapowiadana już wcześniej. Sam Lewandowski na poniedziałkowej konferencji prasowej nie ukrywał, że to świetny pomysł.

- Widziałem, co się dzieje po dwóch meczach. Jeszcze tego tematu nie omawialiśmy, to pewnie trener musi zdecydować, czy jest taka szansa - mówił kapitan piłkarskiej reprezentacji.

Jak widać, sztab szkoleniowy dał zielone światło. Obok Lewandowskiego na trybunach zasiedli m.in. Nicola Zalewski, Tomasz Kędziora i Piotr Zieliński. To jednak nie koniec listy znanych osobistości. Na meczu pojawił się także Lukas Podolski, gwiazda Górnika Zabrze, który uciął sobie krótką pogawędkę z "Lewym". Wsparcie dla koszykarzy okazali również przedstawiciele innych dyscyplin – wśród kibiców można było dostrzec siatkarza Tomasza Fornala, a także syna prezydenta, Daniela Nawrockiego. Takie wsparcie to fantastyczny gest jedności w polskim sporcie.

