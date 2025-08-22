Robert Lewandowski dostał specjalny list od prezydenta FIFA. Znamy treść, piękne słowa

Infantino w mediach społecznościowych nie szczędził pochwał dla kapitana reprezentacji Polski. Prezydent FIFA przypomniał ich rozmowę z gali The Best FIFA Football Awards 2020, kiedy to Lewandowski odebrał statuetkę dla najlepszego zawodnika świata. – „Nie przestałeś strzelać goli i zdobywać trofeów. Wszystkiego najlepszego, @_rl9. Pamiętam nasze spotkanie podczas gali The Best FIFA Football Awards 2020, gdzie zdobyłeś nagrodę dla najlepszego piłkarza – to była niezapomniana rozmowa. Rok później ponownie sięgnąłeś po to wyróżnienie, mocno ugruntowując swoją pozycję jako jednego z najlepszych napastników w historii futbolu. Niesamowite jest to, że wciąż utrzymujesz najwyższy poziom. Powodzenia w nadchodzącym sezonie i do zobaczenia wkrótce!” – napisał w mediach społecznościowych Infantino.

Lewandowski świętował urodziny w czwartek, spędzając je w gronie najbliższej rodziny. Zdjęcia opublikowane w mediach społecznościowych pokazują, że dzień był spokojny i pełen ciepła. Polak podziękował fanom i przyjaciołom za wszystkie życzenia. – „Rok więcej, ale energia większa niż kiedykolwiek. Dziękuję, że towarzyszyliście mi w każdym kroku tej podróży, na boisku i poza nim. Wasze wsparcie znaczy więcej niż słowa. Niech kolejny rok będzie jeszcze lepszy” – napisał Lewandowski.

Hiszpańskie media również poświęciły mu sporo miejsca, podkreślając, że mimo upływu lat „Lewy” wciąż jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych i skutecznych napastników na świecie.

W ostatnich tygodniach Lewandowski zmagał się z urazem. Do zdrowia wraca jednak szybciej niż się tego spodziewano, istnieje szansa, że będzie włączony do kadry ekipy FCB na najbliższy ligowy mecz z Levante. Trener Hansi Flick na przedmeczowej konferencji prasowej niczego jednak nie przesądził, sugerując, że szansę na grę może dostać Ferran Torres, który dobrze zastąpił polskiego napastnika, strzelając gola w inaugurującym sezon LaLiga meczu z Mallorcą...