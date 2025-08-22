Robert Lewandowski dostał specjalny list od prezydenta FIFA. Znamy treść, piękne słowa

Michał Skiba
Michał Skiba
2025-08-22 15:26

Robert Lewandowski skończył 37 lat, ale wciąż pozostaje w świetnej formie – zauważają to zarówno kibice, jak i najważniejsze postacie ze świata futbolu. W dniu urodzin polski napastnik otrzymał mnóstwo życzeń, a jednym z najbardziej wyróżniających się wpisów był ten autorstwa Gianniego Infantino, szefa FIFA.

Robert Lewandowski Piłkarzem Roku FIFA

i

Autor: Archiwum serwisu

Infantino w mediach społecznościowych nie szczędził pochwał dla kapitana reprezentacji Polski. Prezydent FIFA przypomniał ich rozmowę z gali The Best FIFA Football Awards 2020, kiedy to Lewandowski odebrał statuetkę dla najlepszego zawodnika świata. – „Nie przestałeś strzelać goli i zdobywać trofeów. Wszystkiego najlepszego, @_rl9. Pamiętam nasze spotkanie podczas gali The Best FIFA Football Awards 2020, gdzie zdobyłeś nagrodę dla najlepszego piłkarza – to była niezapomniana rozmowa. Rok później ponownie sięgnąłeś po to wyróżnienie, mocno ugruntowując swoją pozycję jako jednego z najlepszych napastników w historii futbolu. Niesamowite jest to, że wciąż utrzymujesz najwyższy poziom. Powodzenia w nadchodzącym sezonie i do zobaczenia wkrótce!” – napisał w mediach społecznościowych Infantino.

ZOBACZ TEŻ: Jan Tomaszewski komentuje imprezę Cezarego Kuleszy z politykami PiS. Króciutko

Robert Lewandowski. Tak dojrzewała maszyna
41 zdjęć

Lewandowski świętował urodziny w czwartek, spędzając je w gronie najbliższej rodziny. Zdjęcia opublikowane w mediach społecznościowych pokazują, że dzień był spokojny i pełen ciepła. Polak podziękował fanom i przyjaciołom za wszystkie życzenia. – „Rok więcej, ale energia większa niż kiedykolwiek. Dziękuję, że towarzyszyliście mi w każdym kroku tej podróży, na boisku i poza nim. Wasze wsparcie znaczy więcej niż słowa. Niech kolejny rok będzie jeszcze lepszy” – napisał Lewandowski.

Hiszpańskie media również poświęciły mu sporo miejsca, podkreślając, że mimo upływu lat „Lewy” wciąż jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych i skutecznych napastników na świecie.

ZOBACZ TEŻ: Napastnik, który nie strzela goli za ponad pół miliona. Lech chce pozbyć się piłkarza, wszystko wyciekło

W ostatnich tygodniach Lewandowski zmagał się z urazem. Do zdrowia wraca jednak szybciej niż się tego spodziewano, istnieje szansa, że będzie włączony do kadry ekipy FCB na najbliższy ligowy mecz z Levante. Trener Hansi Flick na przedmeczowej konferencji prasowej niczego jednak nie przesądził, sugerując, że szansę na grę może dostać Ferran Torres, który dobrze zastąpił polskiego napastnika, strzelając gola w inaugurującym sezon LaLiga meczu z Mallorcą...

Jan Tomaszewski: Robert Lewandowski powinien odejść do Arabii Saudyjskiej!
Super Sport SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROBERT LEWANDOWSKI