Robert Lewandowski i Lamine Yamal pobili się na treningu? Zaskakujace obrazki

Robert Lewandowski i Lamine Yamal pobili się na treningu? Na profilach klubu FC Barcelona w mediach społecznościowych pojawiło się zaskakujące wideo, na którym dwaj gwiazdorzy Dumy Katalonii toczą pojedynek niczym wojownicy MMA. W ruch poszły pięści i łokcie, a Polak wyprowadził nawet efektowne kopnięcie. Wszystko oczywiście w żartach, choć Yamal w czasie tego pojedynku - mając na uwadze przewagę siły fizycznej po stronie "Lewego" - starał się zachowywać bezpieczną odległość, żeby przypadkiem za mocno nie oberwać.

To kolejne tego typu nagranie z treningu FC Barcelony z Robertem Lewandowskim w roli wojownika. Polak w czasie tournee w Azji niczym gwiazda kina Jean-Claude Van Damme popisywał się wysokimi kopnięciami, zatrzymując stopę tuż przy głowie zaskoczonego Lamine'a Yamala. Wcześniej kibiców Barcy zaskoczyło zabawne wideo, na którym "Lewy" i Wojciech Szczęsny wygłupiają się, udając, że okładają się po twarzach. Skąd u Lewandowskiego takie umiejętności? Kibice od razu wskazują na jego żonę, która przecież jest byłą utytułowaną karateczką.

Lamine vs Lewy: Round 1 🥊 pic.twitter.com/DnvBfLpKdb— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 6, 2025

Robert Lewandowski ostatnie kilkanaście dni spędził w Azji. FC Barcelona w czasie pobytu w Japonii i Korei Południowej rozegrała trzy mecze towarzyskie z lokalnymi zespołami, a piłkarze promowali klub, spotykając się z kibicami. Po intensywnym tournee "Lewy" i jego koledzy wrócili już do Katalonii. Robert najwyraźniej bardzo stęsknił się za córkami i zaraz po powrocie wyskoczył z nimi nad morze. Daleko nie miał, bo najlepszy polski piłkarz mieszka blisko plaży w nadmorskim miasteczku pod Barceloną. "Znów w domu z moimi dziewczynami" - skomentował uroczą fotkę "Lewy". Snajper Barcy pluska się na niej w morskich falach w towarzystwie Klary i Laury, które wyraźnie zadowolone pływają na desce surfingowej.

Kiedy tylko Robert Lewandowski wrócił z Azji do Hiszpanii, w daleką podróż wyruszyła jego żona Anna. Małżonkowie zmienili się i teraz "dyżur" przy córkach ma "Lewy". A Ania wyskoczyła z przyjaciółką do dalekiej Sri Lanki. Na Instagramie podziwiać można kolejne efektowne zdjęcia z wyprawy Lewandowskiej na tej malowniczej azjatyckiej wyspie.