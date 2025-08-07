Robert Lewandowski i Lamine Yamal pobili się na treningu? Zaskakujace obrazki

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2025-08-07 15:05

Robert Lewandowski i jego koledzy z Barcelony wrócili już z Azji do Katalonii, a przed startem nowego sezonu wyraźnie rozpiera ich energia. W czasie treningu "Lewy" i Lamine Yamal stoczyli pojedynek niczym w filmach akcji ze scenami walki. W ruch poszły pięści, łokcie a Polak wyprowadził nawet kopnięcie jak wytrawny karateka. Zobaczcie wideo.

Robert Lewandowski i Lamine Yamal pobili się na treningu? Na profilach klubu FC Barcelona w mediach społecznościowych pojawiło się zaskakujące wideo, na którym dwaj gwiazdorzy Dumy Katalonii toczą pojedynek niczym wojownicy MMA. W ruch poszły pięści i łokcie, a Polak wyprowadził nawet efektowne kopnięcie. Wszystko oczywiście w żartach, choć Yamal w czasie tego pojedynku - mając na uwadze przewagę siły fizycznej po stronie "Lewego" - starał się zachowywać bezpieczną odległość, żeby przypadkiem za mocno nie oberwać.

Lewandowski kopie jak Van Damme! Prawie trafił Yamala, ale cyrki na treningu Barcelony

To kolejne tego typu nagranie z treningu FC Barcelony z Robertem Lewandowskim w roli wojownika. Polak w czasie tournee w Azji niczym gwiazda kina Jean-Claude Van Damme popisywał się wysokimi kopnięciami, zatrzymując stopę tuż przy głowie zaskoczonego Lamine'a Yamala. Wcześniej kibiców Barcy zaskoczyło zabawne wideo, na którym "Lewy" i Wojciech Szczęsny wygłupiają się, udając, że okładają się po twarzach. Skąd u Lewandowskiego takie umiejętności? Kibice od razu wskazują na jego żonę, która przecież jest byłą utytułowaną karateczką.

Robert Lewandowski ostatnie kilkanaście dni spędził w Azji. FC Barcelona w czasie pobytu w Japonii i Korei Południowej rozegrała trzy mecze towarzyskie z lokalnymi zespołami, a piłkarze promowali klub, spotykając się z kibicami. Po intensywnym tournee "Lewy" i jego koledzy wrócili już do Katalonii. Robert najwyraźniej bardzo stęsknił się za córkami i zaraz po powrocie wyskoczył z nimi nad morze. Daleko nie miał, bo najlepszy polski piłkarz mieszka blisko plaży w nadmorskim miasteczku pod Barceloną. "Znów w domu z moimi dziewczynami" - skomentował uroczą fotkę "Lewy". Snajper Barcy pluska się na niej w morskich falach w towarzystwie Klary i Laury, które wyraźnie zadowolone pływają na desce surfingowej.

Robert Lewandowski pluska się z córkami w morzu! Żona wyjechała bardzo daleko

Kiedy tylko Robert Lewandowski wrócił z Azji do Hiszpanii, w daleką podróż wyruszyła jego żona Anna. Małżonkowie zmienili się i teraz "dyżur" przy córkach ma "Lewy". A Ania wyskoczyła z przyjaciółką do dalekiej Sri Lanki. Na Instagramie podziwiać można kolejne efektowne zdjęcia z wyprawy Lewandowskiej na tej malowniczej azjatyckiej wyspie.

Robert Lewandowski i Lamine Yamal na treningu
22 zdjęcia
Jan Tomaszewski: Robert Lewandowski powinien odejść do Arabii Saudyjskiej!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROBERT LEWANDOWSKI
Lamine Yamal
FC BARCELONA