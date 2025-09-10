Rosyjska rywalka Igi Świątek rozpaliła internet. Taka prywata! Wyśmiała kolegę z kortu za podryw

Rosyjska tenisistka, Anna Kalinska, znów zaskoczyła.

Znana z urody zawodniczka publicznie skomentowała nieudany podryw kolegi z kortu, wywołując lawinę reakcji.

Jakie pikantne szczegóły ujawniła Kalinska i dlaczego jej wpis stał się viralem?

Anna Kalinska w trakcie US Open 2025 mocno postawiła się Idze Świątek w meczu trzeciej rundy, ale kilka dni po zakończeniu wielkoszlemowego turnieju zrobiło się o niej głośno z zupełnie innego powodu. Rosyjska tenisistka udzieliła wywiadu na rosyjskojęzycznym kanale "First&Red", którego fragmenty szybko obiegły internet.

26-latka z Moskwy ma wielu fanów. Poza umiejętnościami zachwyca także urodą, a w przeszłości była w głośnych związkach z gwiazdami męskiego tenisa - Nickiem Kyrgiosem i Jannikiem Sinnerem. Nic dziwnego, że jej fanów interesuje również prywatna sfera życia tenisistki, którą Kalinska chętnie dzieli się w mediach społecznościowych. Poruszono ją także w najnowszym wywiadzie.

Anna Kalinska wyśmiała Holgera Rune za podryw. Internet zapłonął

W pewnym momencie prowadząca zapytała Kalinską, czy tenisiści często zapraszają ją na randki.

- Tenisiści? Kiedyś częściej. Teraz jestem starsza, więc niektórzy i tak nie mają szans, nie muszą nawet pisać (śmiech) - odpowiedziała znana z urody była dziewczyna Kyrgiosa i Sinnera. Na tym jednak nie skończyła.

- Jeden pisał do mnie jakieś 10 razy, aż w końcu się poddał - dodała i tylko zaciekawiła prowadzącą. - Powiem teraz, że to był Holger Rune. On pisze do każdej [tenisistki], więc na to zasługuje. Ma o sobie zbyt wysokie mniemanie. Ale nie jest jedyny - skwitowała Kalinska, potwierdzając że pisało do niej więcej kolegów z kortu.

Rune odpowiada na atak rosyjskiej rywalki Igi Świątek

Jej wyznanie spotkało się z mieszaną reakcją internautów. Jedni skupili się na krytyce Rune, o którego podbojach miłosnych można powoli pisać książkę (wystarczy przypomnieć, że swego czasu miał podrywać zamężną Weronikę Kudiermietową), drudzy oburzyli się, że Kalinska publicznie wyśmiała Duńczyka. Zresztą ten szybko zareagował.

"Ha ha ha. Może dzielą nas różnice kulturowe, przez które Anna odczytuje komentarz do swojego posta jako zaproszenie na randkę. Jeśli chcę iść na randkę, zapraszam na randkę. Nie martw się" - skomentował słowa Rosjanki w mediach społecznościowych Rune.

Holger Rune responds to Anna Kalinskaya’s statement 👀 https://t.co/4BBJ8TGQ8S pic.twitter.com/lolbsenTzk— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 9, 2025

