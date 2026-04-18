Rozpalała zmysły kibiców, a o jej sesji w Playboyu ludzie długo gadali. Tak dziś żyje Anna Werblińska

Anna Werblińska, ikona polskiej siatkówki, zniknęła z mediów po zakończeniu kariery, by poświęcić się rodzinie.

Była "miss siatkówki", znana z talentu i urody, podjęła w przeszłości odważną decyzję o sesji dla "Playboya".

Miss siatkówki i 100 tysięcy głosów. Polska oszalała na jej punkcie

Pochodząca ze Świdnicy siatkarka przez wiele sezonów była filarem reprezentacji Polski. Jej największym sukcesem był brązowy medal Mistrzostw Europy, przed którym powierzono jej funkcję kapitana. To właśnie wtedy jej popularność eksplodowała. W plebiscycie na miss turnieju zdeklasowała rywalki, zdobywając niewiarygodną liczbę 100 tysięcy głosów! Dla porównania, druga w zestawieniu Agnieszka Bednarek miała ich zaledwie 20 tysięcy. Polska oszalała na punkcie pięknej i utalentowanej kapitan.

Odważna decyzja, która wstrząsnęła Polską. Sesja w Playboyu

Ogromna popularność przyniosła jej propozycje wykraczające daleko poza sport. Największe poruszenie wywołała oferta sesji zdjęciowej dla magazynu „Playboy”. To była szokująca decyzja, która podzieliła kibiców. Sama Werblińska, która w 2010 roku wyszła za mąż za Sebastiana Werblińskiego, przyznała, że kierowała nią chęć przeżycia czegoś nowego i sprawdzenia się w nietypowej roli. Odważna, dla niektórych kontrowersyjna sesja, pokazała ją z zupełnie innej, niezwykle kobiecej strony i tylko podgrzała atmosferę wokół jej nazwiska.

Spokojna przystań po karierze. Tak wygląda jej życie dzisiaj

W 2016 roku Anna Werblińska oficjalnie zakończyła karierę reprezentacyjną i świadomie wybrała życie z dala od blasku fleszy. Dziś jej fani mogą podglądać jej codzienność na Instagramie, który stał się oknem na jej prywatność. Była gwiazda parkietów publikuje tam ciepłe, pełne miłości zdjęcia z mężem i rodziną, udowadniając, że doskonale odnalazła się w roli spełnionej żony i matki. Wciąż zachwyca urodą i promiennym uśmiechem, udowadniając, że prawdziwe szczęście odnalazła w cieple domowego ogniska.

32

