Rywalka Igi Świątek niedawno wzięła ślub. Mąż Madison Keys to przystojniak jakich mało

Iga Świątek rozpoczyna WTA Finals 2025 meczem z Madison Keys, z którą ma korzystny bilans spotkań (5 wygranych na 7 meczów).

Madison Keys wzięła ślub z Bjornem Fratangelo, również tenisistą, który odnosił sukcesy jako junior, wygrywając French Open 2011.

Fratangelo oświadczył się Keys w domu, a ich ślub był okazją do spotkania dla wielu znanych tenisistek, takich jak Jessica Pegula i Sloane Stephens

Iga Świątek już w sobotę, 1 listopada zmierzy się z Madison Keys w ramach turnieju WTA Finals 2025. Oprócz tych dwóch tenisistek w grupie są jeszcze Amanda Amanda Ansimova i Jelena Rybakina. Z kolei w drugiej grupie turniejowej znalazły się: Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Jessica Pegula i Jasmine Paolini. Madison Keys obecnie plasuje się na 7 miejscu w rankingu WTA i w starciu z Igą Świątek raczej nie będzie faworytką. Panie ze sobą grały siedem razy, z czego Polka górą była pięciokrotnie. Jeśli chodzi o Amerykankę, to w ostatnim roku sporo działo się nie tylko w jej życiu sportowym, lecz także prywatnym. Niecały rok temu Madison Keys wzięła bowiem ślub. Jej wybranek - Bjorn Fratangelo - jest niesamowicie przystojny, a do tego także zajmuje się grą w tenisa. Do sukcesów żony mu daleko, a najwyżej w rankingu ATP plasował się na 99. pozycji. Świetnie odnalazł się za to w roli szkoleniowca ukochanej. To on na przykład namówił ją do zmiany stylu gry i rakiety.

Madison Keys wzięła ślub. Kim jest jej mąż - Bjorn Fratangelo?

Mąż Madison Keys świetnie spisywał się jako junior. Wygrał nawet French Open 2011, w finale pokonując Dominica Thiema. W seniorskiej karierze Bjorn Fratangelo radził sobie znacznie gorzej. Na szczęście jako trener żony jest znakomity. Przystojny tenisista oświadczył się Madison Keys w 2023 roku w nietypowych okolicznościach.

Zabawna wpadka Igi Świątek w czasie sesji na WTA Finals. Co ona miała na nogach?

Oświadczył się w domu, kiedy wróciłam z Dubaju, więc zupełnie się tego nie spodziewałam. Siedziałam na kanapie, a on powiedział: "Hej, mam twój prezent urodzinowy". Podał mi coś, a potem uklęknął na jedno kolano. Po prostu siedzieliśmy na kanapie, więc teraz musimy zatrzymać tę kanapę na zawsze

- wspominała rywalka Igi Świątek. Ślub odbył się w kolejnym roku, a na weselu pojawiły się takie postacie jak: Jessica Pegula, Sloane Stephens, Taylor Townsend, Desirae Krawczyk czy Jennifer Brady.

Zdjęcia ze ślubu Madison Keys i Bjorna Fratangelo prezentujemy w naszej galerii

