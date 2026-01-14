Rywalka Igi Świątek powiększyła biust i została gwiazdą portalu dla dorosłych! "Najlepsza decyzja w życiu"

Sachia Vickery rozegrała dwa mecze z Igą Świątek, a jeden nawet wygrała. W 2019 roku w Miami pokonała niespełna 18-letnią Polkę 7:6, 6:4. Wtedy starsza o sześć lat Amerykanka była w szczytowej formie - kilka miesięcy wcześniej zajmowała najwyższe w karierze 73. miejsce w rankingu WTA. Już półtora roku później to Świątek była górą, choć ich mecz w US Open 2020 był naprawdę zacięty (6:7, 6:3, 6:4). Mało kto mógł wtedy przypuszczać, jak wiele będzie dzieliło je 5 lat później.

Obecnie Iga ma na koncie 6 tytułów wielkoszlemowych i jest wiceliderką rankingu WTA. Vickery zajmuje w nim dopiero 563. miejsce. Na początku roku spróbowała swoich sił w Australian Open, ale przegrała już w pierwszej rundzie kwalifikacji. W poprzednim sezonie Amerykanka grała głównie w turniejach rangi ITF i Challenger, bezskutecznie próbując się w eliminacjach do AO i US Open. W tym samym czasie zrobiło się o niej głośno poza kortem, gdy postawiła na działalność w internecie.

- Szczerze mówiąc, nie, nie planowałam tego, ale jestem bardzo otwarta i nie obchodzi mnie, co ludzie o mnie myślą... To także najłatwiejsze pieniądze, jakie kiedykolwiek zarobiłam w życiu i bardzo mi się to podoba - mówi Vickery o założeniu konta na słynnej "niebieskiej platformie" dla dorosłych. W tej działalności pomógł jej także... zabieg powiększenia piersi.

"Dzięki temu zarobiłam sporo pieniędzy na platformie dla fanów, to na pewno. Więc inwestycja się opłaciła. Podjęłam tę decyzję lata temu, dla siebie. Mam tak wielkie pośladki, że chciałam wszystko wyrównać (śmiech). Najlepsza decyzja w życiu, jestem super szczęśliwa, że to zrobiłam" - stwierdziła amerykańska tenisistka zapytana w mediach społecznościowych o odczucia dotyczące wspomnianego zabiegu.

Vickery w trakcie kariery zarobiła na korcie ponad 2 miliony dolarów, ale przekonuje, że to nie gwarantuje życia na odpowiednim poziomie. Na wydatki związane tylko z profesjonalną grą wydała ponad 100 tysięcy dolarów! Zdjęcia dawnej rywalki Igi Świątek zobaczysz w powyższej galerii.