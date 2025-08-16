Zdarzenie miało miejsce w momencie, gdy piłkarz z Ghany przygotowywał się do wykonania wrzutu z autu. Według relacji świadków zawodnik wszedł w krótką wymianę zdań z jednym z fanów, po czym natychmiast poinformował arbitra o obraźliwym komentarzu. Zgodnie z ligowym protokołem spotkanie zostało przerwane, a służby porządkowe wyprowadziły ze stadionu kibica poruszającego się na wózku inwalidzkim.

Po meczu Semenyo zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym udostępnił wiadomość z rasistowskimi emotikonami, jakie otrzymał wcześniej na Instagramie. Opatrzył je krótkim komentarzem: "Kiedy to się skończy…". Jego słowa wywołały szeroką dyskusję na temat wciąż obecnego problemu dyskryminacji w piłce nożnej.

Merseyside Police potwierdziła, że prowadzi postępowanie w sprawie incydentu. – Nie będziemy tolerować przestępstw z nienawiści w żadnej formie. Sprawy tego typu traktujemy niezwykle poważnie i będziemy dążyć do wydania zakazu stadionowego wobec winnych – oświadczył nadinspektor Kev Chatterton, dowodzący zabezpieczeniem meczu.

Równie stanowcze stanowisko zajęły władze Premier League. W specjalnym komunikacie podkreślono, że nie ma miejsca na rasizm ani na stadionach, ani poza nimi. Liga zapewniła także pełne wsparcie zarówno dla zawodnika, jak i obu klubów. Podobny ton wybrzmiał w oświadczeniu Angielskiej Federacji Piłkarskiej, która zapowiedziała współpracę z policją i sędziami, aby ustalić wszystkie fakty. Liverpool, gospodarz spotkania, także wyraził swoje potępienie wobec incydentu. Klub zaznaczył, że nie może komentować szczegółów ze względu na trwające dochodzenie, jednak zapewnił, iż będzie w pełni współpracował z organami ścigania.

Sam przebieg gry po wznowieniu rywalizacji zszedł na dalszy plan. Liverpool, broniący tytułu mistrza Anglii, ostatecznie zwyciężył 4:2, ale dla wielu obserwatorów to nie wynik, a przerwanie meczu z powodu rasizmu stało się głównym tematem dyskusji. Incydent z Anfield raz jeszcze przypomniał, że mimo kampanii edukacyjnych, surowych regulacji i publicznych deklaracji, problem dyskryminacji w futbolu nadal istnieje. Słowa Semenyo – "Kiedy to się skończy" – stały się symbolem frustracji wielu zawodników, którzy wciąż mierzą się z podobnymi atakami. Dla władz ligi i klubów to kolejny sygnał, że walka z nienawiścią na trybunach wymaga nieustannej czujności i realnych działań. Piłka nożna, jako globalny sport łączący miliony kibiców, powinna pozostać przestrzenią wolną od rasizmu i dyskryminacji.