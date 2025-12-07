Skandal z udziałem ojca Lamine'a Yamala! Sceny podczas meczu Real Betis – Barcelona

Piotr Mika
Piotr Mika
2025-12-07 15:52

Mecz Realu Betis z Barceloną był niezwykle emocjonujący. Gospodarze błyskawicznie wyszli na prowadzenie, potem stracili pięć goli, ale nie poddawali się i do samego końca gonili „Dumę Katalonii”, ostatecznie przegrywając 3:5. Jedną z bramek zdobył Lamine Yamal, ale nie tylko o nim jest głośno po meczu, ale też o... jego ojcu!

Mounir Nasroui

i

Autor: Mounir Nasroui/ Instagram Mounir Nasroui

Ojciec Yamala znów wywołał skandal. Obsceniczne prowokacje

Mecz FC Barcelony z Realem Betis był prawdziwym rollercoasterem. Świetnie zaczęli go gospodarze, bo już po kilku minutach prowadzili 1:0 po golu Antony'ego! Radość nie trwała jednak długo, bo już w 13. minucie... było 2:1 dla Barcelony! Przez zdecydowaną większość czasu wydawało się, że Barcelona ma wszystko pod kontrolą – na przerwę schodziła z prowadzeniem 4:1, a w drugiej połowie na 5:1 podwyższył Lamine Yamal! Betis pokazał jednak niezwykły hart ducha – w końcówce spotkania gospodarze trafili do siatki jeszcze dwukrotnie i ostatecznie zmniejszyli rozmiary porażki do dwóch goli różnicy, mecz zakończył się wynikiem 3:5.

Ferran Torres show! Barcelona nastrzelała goli Betisowi, ale obrona wciąż dziurawa

Lamine Yamal i Nicki Nicole się rozstali
37 zdjęć

Niestety, po meczu mówi się nie tylko o wspaniałym występie Ferrana Torresa, który ustrzelił hat-tricka czy o niezwykle spokojnie wykorzystanym karnym przez Lamine'a Yamala, ale też o skandalicznym zachowaniu... Mounira Nasraouiego, czyli ojca młodego reprezentanta Hiszpanii. Według relacji lokalnych mediów, tata Lamine'a Yamala w trakcie meczu prowokował kibiców Realu Betis nieprzyzwoitym zachowaniem, aż w końcu interweniować miała... ochrona.

Samolot z piłkarzami Barcelony musiał zmienić kurs! Problemy z lądowaniem w Sevilli

Robert Lewandowski zmarnował karnego! Jan Tomaszewski grzmi

Sytuację opisano na portalu libertaddigital.com. – Haniebne zachowanie ojca Lamine'a Yamala. (...) Nasraoui wielokrotnie wykonywał obsceniczne i inne obraźliwe gesty w stronę fanów rywali, którzy stali kilka metrów od niego – czytamy. Konto Info Real Betis udostępniło natomiast nagranie na portalu X, na którym widać, jak jeden z pracowników ochrony podchodzi do Nasraouiego. – To skandal, że „pseudosławny” ojciec Lamine Yamala prowokuje kibiców Betisu z loży na stadionie La Cartuja. Tak właśnie wyglądało to przez cały mecz. Niektórzy uważają się za gwiazdy, choć nie są nawet latarkami – napisano w opisie nagrania.

Potworny karny Roberta Lewandowskiego, a teraz takie plotki. To jego koniec w Barcelonie?

Super Sport SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Lamine Yamal
FC BARCELONA