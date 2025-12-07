Śliczna Amanda Anisimova w rozpiętym żakiecie i minispódniczce. Stanik wiele nie zakrywa

Piotr Lekszycki
Piotr Lekszycki
2025-12-07 13:55

Amanda Anisimova to jedna z najlepszych tenisistek na świecie. Jej rywalizacja z Igą Świątek zawsze dostarcza wielu emocji. Amerykanka słynie też ze zjawiskowej urody. Tenisistka właśnie pokazała się w bardziej formalnej odsłonie, ale za to jakże odważnej. Był rozpięty żakiet, minispódniczka, a stanik wiele nie zakrywał... W galerii prezentujemy te i inne gorące zdjęcia ślicznej Amandy Anisimovej.

  • Tenisistka Amanda Anisimova, znana z rywalizacji z Igą Świątek, zachwyca nie tylko na korcie.
  • Amerykanka, będąca w czołówce rankingu WTA, pokazała się w odważnej stylizacji, która przyciągnęła uwagę.
  • Zobacz, jak Amanda Anisimova prezentuje się w rozpiętym żakiecie i minispódniczce

Amanda Anisimova vs. Iga Świątek

Amanda Anisimova sezon zakończyła na 4. miejscu rankingu WTA. Przed Amerykanką znajdują się tylko Aryna Sabalenka, Iga Świątek i Coco Gauff. Amanda Anisimova w tym roku trzykrotnie zmierzyła się w wielkich turniejach z Igą Świątek. Pierwszego starcia Amerykanka miło wspominać nie będzie. I to dość łagodnie mówiąc. W finale Wimbledonu Polka rozbiła rywalkę 6:0, 6:0, a cały mecz trwał mniej niż 60 minut. Wynik tego spotkania jednak nie oznacza, że Iga Świątek to zawodniczka od kilka klas lepsza od Amandy Anisimovej. Nasza tenisistka dwukrotnie brutalnie się o tym przekonała w 2025 roku. Najpierw przegrała z Amerykanką w ćwierćfinale US Open (4:6, 3:6), a potem w turnieju WTA Finals. Anisimova i Świątek w ostatnim meczu swojej grupy walczyły o awans do półfinału. W bezpośredniej rywalizacji lepsza okazała się zawodniczka z USA (6:7, 6:4, 6:2). 

Amanda Anisimova w rozpiętym żakiecie i minispódniczce

Jeszcze przed startem tego ostatniego turnieju Iga Świątek i Amanda Anisimova pojawiły się na specjalnej konferencji prasowej, podczas której obowiązywały stroje nieformalne. Wszyscy zwrócili uwagę na odkryte nogi obu zawodniczek. Wcześniej obie panie wzięły udział w sesji fotograficznej, podczas której wyglądały jak wielkie gwiazdy filmowe. Amanda Anisimova chyba generalnie lubi zdjęcia. Na jej profilu na Instagramie zobaczyć może wiele fotografii tenisistki w najróżniejszych okolicznościach. Nie brakuje zdjęć nieco pikantnych. Ostatnio Amerykanka pokazała się w stroju bardziej formalnym. Nie oznacza to, że wyglądała jak urzędniczka. Amanda Anisimova pod rozpiętym żakietem miała stanik, który niewiele zakrywał. Na nogi z kolei założyła minispódniczę. Prezentowała się bardzo atrakcyjnie. W galerii prezentujemy zdjęcia. 

Galeria: Amanda Anisimova w rozpiętym żakiecie i minispódniczce

Amanda Anisimova w rozpiętym żakiecie
29 zdjęć
Super Express Google News
Iga Świątek kontra Amanda Anisimova w ćwierćfinale US Open
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Amanda Anisimova
IGA ŚWIĄTEK