Śliczna rywalka Igi Świątek zachwyciła świat! Najpierw kąpiel, potem postawiła się Polce

Dla Igi Świątek i Evy Lys było to już czwarte oficjalne spotkanie, ale pierwsze tak zacięte. Wcześniejsze trzy gładko wygrywała Polka - 6:1, 6:1 w 2022 roku w Stuttgarcie, 6:0, 6:1 w Australian Open 2025 i 6:2, 6:2 pół roku temu w Montrealu. Tym razem niemiecka tenisistka urodzona w Kijowie postawiła wiceliderce rankingu WTA naprawdę trudne warunki! W pewnym momencie Lys prowadziła już 6:3, 3:1, ale po 2,5 godziny zaciętej walki to Świątek wygrała 3:6, 6:3, 6:4 i zapewniła Polsce zwycięstwo z Niemcami. Nie zmienia to faktu, że 23-latka kolejny raz zachwyciła swoich fanów, których z miesiąca na miesiąc ma coraz więcej.

Kim jest Eva Lys, rywalka Igi Świątek w United Cup? ZDJĘCIA

Eva Lys znów zachwyciła świat

Lys kończyła 2024 rok na 130. miejscu w rankingu WTA, ale ostatnie 12 miesięcy stało pod znakiem jej imponującego postępu. Na koniec sezonu 2025 była już 40. rakietą świata i progres potwierdziła przeciwko Świątek. Ale to nie wszystko, bo Niemka pochodząca z Ukrainy zachwyca także poza kortem. Tylko w ostatnim czasie fani nie szczędzili jej komplementów przy okazji Świąt i Sylwestra, a tuż przed startem United Cup hitem w internecie były zdjęcia z kąpieli Lys z reprezentacją Niemiec!

Niemieckie gwiazdy tenisa skorzystały z czasu w Australii, aby popluskać się w Wylie’s Baths. To wyjątkowe miejsce na przedmieściach Sydney wpisane na listę dziedzictwa kulturowego! Eva Lys u boku Alexandra Zvereva i pozostałej części drużyny Niemiec spędziła tam znakomity czas, a następnie przełożyła to na kort. Przed meczem ze Świątek, 23-latka dołożyła cegiełkę do zwycięstwa reprezentacji Niemiec z Holandią - pewnie pokonała Suzan Lamens 6:2, 6:2. Więcej zdjęć zjawiskowej rywalki Igi Świątek znajdziesz w powyższej galerii.