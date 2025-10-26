Śliczna starsza dziewczyna nie pomogła Lamine'owi Yamalowi w El Clasico! Jej zdjecia rozpalają zmysły

Lamine Yamal, młoda gwiazda FC Barcelony, przedstawił swoją dziewczynę, argentyńską raperkę Nicki Nicole, trenerowi Hansiemu Flickowi po meczu Ligi Mistrzów z Olympiakosem Pireus.

Do spotkania doszło po wygranym przez Barcelonę meczu 6:1, w którym Yamal strzelił gola z rzutu karnego.

Wsparcie ze strony Nicki Nicole nie pomogło Lamine'owi Yamalowi w El Clasico

Lamine Yamal przedstawił dziewczynę trenerowi Hansiemu Flickowi

Lamine Yamal w bardzo młodym wieku stał się sławny na całym świecie. Wszystko z powodu niesamowitych umiejętności piłkarskich. Nie miał nawet 17 lat, gdy był już wielką gwiazdą reprezentacji Hiszpanii podczas Euro 2024. Po zakończeniu mistrzostw Europy, które zresztą jego drużyna wygrała, brylował w drużynie FC Barcelona, walnie przyczyniając się do zdobycia tytułu mistrza kraju. Uwagę mediów przykuwają nie tylko popisy czysto piłkarskie Lamine'a Yamala, lecz także jego życie uczuciowe. Latem piłkarz spędzał wakacje u boku Fati Vázquez, starszej od niego o 12 lat celebrytki. Potem gwiazdor Barcelony związał się ze słynną argentyńską raperką - Nicki Nicole, także sporo starszą od siebie (7 lat). Jej zdjęcia rozpalają zmysły. Wygląda na to, że to poważny związek. Lamine Yamal bowiem przedstawił swoją dziewczynę Hansiemu Flickowi, czyli swojemu trenerowi z Barcelony.

Lamine Yamal z ogromnym wsparciem Nicki Nicole

Do tej sytuacji doszło po meczu Ligi Mistrzów FC Barcelona - Olympiakos Pireus. Katalończycy rozbili rywali 6:1, a Lamine Yamal wpisał się na listę strzelców, skutecznie egzekwując rzut karny. Już po zakończeniu rywalizacji Nicki Nicole usiadła na ławce rezerwowych Barcy i wyściskała ukochanego. Po chwili piłkarz przedstawił raperkę Hansiemu Flickowi. Ta chyba wywarła na niemieckim trenerze dobre wrażenie, bo kamery zarejestrowały, jak uśmiechał się szeroko. To na pewno ważne dla samego Yamala. Jeden z najlepszych zawodników na świecie w niedzielę, 26 października, potrzebował wsparcia ze strony pięknej Nicki. Niestety tym razem ono nie pomogło. W El Clasico Real Madryt pokonał Barcelonę 2:1, będąc drużyną zdecydowanie lepszą. Sam Lamine Yamal - podobnie jak większość kolegów - nie zaliczył udanego meczu.

