Stare zdjęcie Pudzianowskiego wyrwało nas z butów. Niewiarygodne, jak się zmienił, jeden szczegół przykuwa uwagę

Pudzianowski pokazał zdjęcie z młodości. Jeden szczegół zwraca uwagę!

Mariusz Pudzianowski stale dba o to, żeby jego fani nie nudzili się śledząc jego profile w mediach społecznościowych. Nie jest żadną tajemnicą, że legendarny strongman i zawodnik MMA bardzo dużo uwagi poświęca tam treningom – pokazuje różne robione przez siebie ćwiczenia i choć samemu często miewa chwile słabości, że mu się nie chce, to przemaga się i zachęca innych, by nawet mimo gorszego dnia, nie odpuszczali treningu i wyrabiali sobie nawyki. Jednym ze stałych elementów na profilach Pudzianowskiego są poranne wrzutki o rozgrzewce i kilka słów na temat pracy, a wypowiadane przez niego słowa „samo się nic nie zrobi” stały się już ikoniczne. Ale zawodnik KSW lubi też czasami powspominać.

Wspomnienia z początków kariery w KSW, z wcześniejszej rywalizacji w strongmanach, czy jeszcze wcześniejsze, to kolejny stały element na profilach Mariusza Pudzianowskiego. Przeważają głównie wspomnienia z czasów strongmanów i trudno się dziwić – to wtedy Pudzianowski zbudował podwaliny pod swoją legendę i zostawał rekordzistą świata w liczbie zdobytych tytułów najsilniejszego człowieka na ziemi, którego do teraz nawet nikt nie wyrównał. Teraz jednak Mariusz Pudzianowski postanowił podzielić się jednak zdjęciem jeszcze sprzed czasów kariery w strongmanach.

Mariusz Pudzianowski pokazał zdjęcie z mamą. Więcej znajdziesz w galerii poniżej:

Legendarny „Pudzian” pokazał zdjęcie z siłowni, na którym ma zaledwie 16 lat! Oczywiście widać na nim, że jeszcze nie ma tak imponującego umięśnienia, ale już wtedy widać było po nim zadatki na wielkiego siłacza. Warto jednak zwrócić uwagę na... gęstą czuprynę porastającą głowę Pudziana, który później postawił na zdecydowanie krótsze uczesanie i tak jest do teraz. Warto też wspomnieć, że już w tak młodym wieku brał on udział w zawodach w wyciskaniu sztangi, o czym napisał sam zainteresowany. – Tylko 32 lata temu!! Albo aż !!! Jako 16- latek już chciało się dźwigać. Ps: Fotka z rozgrzewki. Mistrzostwa Polski w wyciskaniu sztangi leżąc – wyjaśnił Pudzianowski w opisie zdjęcia, które możecie zobaczyć poniżej.

