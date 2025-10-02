Tak teraz wygląda legendarny rywal Mariusz Pudzianowskiego. Jarosław Dymek zmienił się nie do poznania!

PSF
2025-10-02 19:22

Mariusz Pudzianowski był centralną postacią wybuchu zainteresowania zawodami siłaczy w Polsce. Nie jest jednak tak, że był jedynym idolem Polaków w tym czasie, a na krajowym podwórku wielu chciało rzucić mu wyzwanie. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych strongmanów w Polsce był Jarosław Dymek. Zobacz, jak obecnie wygląda legendarny rywal Mariusza Pudzianowskiego.

Jarosław Dymek wciąż działa w strongmanach. Tak wygląda były rywal "Pudziana"

Zawody strongmanów były przez pewien czas fenomenem w naszym kraju. Polacy tłumnie zasiadali przed telewizorami, by podziwiać zmagania najsilniejszych ludzi w kraju, a także śledząc ich walkę o sukcesy na arenie międzynarodowej. W dużej mierze zainteresowanie tą dyscypliną kręciło się wokół Mariusza Pudzianowskiego, o czym najlepiej świadczy fakt, że gdy ten skończył swoją karierę w tym sporcie, szybko widzowie zaczęli odpływać od zawodów strongmanów. Nie jest jednak tak, że kibice włączali telewizory tylko dla „Pudziana” - Sławomir Toczek, Jarosław Dymek czy Krzysztof Radzikowski to nazwiska świetnie znane każdemu fanowi zmagań siłaczy. Warto zauważyć, że część z nich, podobnie jak Pudzianowski, odnosiła sukcesy na arenie międzynarodowej, choć oczywiście nie tak spektakularne. Jednym z nich był właśnie Jarosław Dymek.

Tak wygląda Andrzej Gołota po wyjściu ze szpitala. Pierwsze zdjęcia legendarnego boksera

Super Sport SE Google News

Warto zauważyć, że to właśnie w para Jarosław Dymek – Mariusz Pudzianowski sięgnęli po pierwszy międzynarodowy medal dla Polski w tym sporcie – w 1999 roku sięgnęli po brąz Drużynowych Mistrzostw Świata Par Strongman! Co więcej, w kolejnych latach panowie nie schodzili z podium – w 2000 i 2001 roku zdobyli srebro, w 2002 roku kolejny brąz, a w 2003 i 2004 roku zdobyli złote medale. Dymek odnosił też pewne sukcesy indywidualnie na mistrzostwach Europy sięgnął po mistrzostwo w 2005 roku, a do tego dwa srebra i brąz. Na mistrzostwach świata otarł się nawet o podium! W 2005 roku Dymek zajął 4. miejsce, a nadzieję na medal odebrała mu kontuzja. Oczywiście oprócz sukcesów międzynarodowych Dymek osiągał wiele na polskim podwórku, zdobywając tytuły mistrza Polski czy wygrywając zawody z serii Pucharu Świata. 

Jacek Wójcik z Królowych Życia nie żyje. Nie każdy wie, czym się zajmował

Jarosław Dymek
8 zdjęć

Jarosław Dymek ze światem strongmanów nie rozstał się po tym, jak zakończył karierę zawodniczą. Dymek bierze udział w kolejnych zawodach jako sędzia czy prowadzący i wciąż promuje tę dyscyplinę w Polsce, choć ma ona czasy świetności (przynajmniej na razie) za sobą. Niedawno Jarosław Dymek pojawił się na zawodach organizowanych przez Tyberian Team, a wspólnym zdjęciem ze „starą gwardią” strongmanów pochwalił się Krzysztof Radzikowski. – Kiedyś marzyłem być w tym gronie, później w nim byłem, a teraz dożywotnio jestem jego częścią. Siłacze Warka Strongman 20lat później. Zawody Tyberian Team pierwsza klasa, stare zasady, emocje i przejrzystość – napisał Radzikowski pod zdjęciem, na którym znalazł się m.in. właśnie Dymek, Irek Kuraś czy Irek Bieleninik, który prowadził zawody strongmanów w czasach ich największej popularności. Zdjęcie na którym widać, jak wygląda dziś Jarek Dymek, zobaczycie poniżej. 

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki