Jacek Wójcik z Królowych Życia nie żyje. Nie każdy wie, czym się zajmował

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2025-10-02 8:19

Nie żyje Jacek Wójcik. Smutną wiadomość przekazała wieczorem 1 października jego przyjaciółka z "Królowych Życia" - Dagmara Kaźmierska. Popularny "Dżejk" zasłynął w show TTV, ale nie każdy wie, że sport był ważną częścią jego życia. W młodości Wójcik zajmował się m.in. kulturystyką i podnoszeniem ciężarów.

"ŻEGNAJ DŻEJK! Do zobaczenia w innym Świecie. Kochani, dziś odszedł DŻEJK. Nie będzie Was już bawił. Miejmy Go wszyscy w pamięci wesołego i zwariowanego. Pomódlcie się za Niego. Dziękuję" - poinformowała w środę wieczorem Dagmara Kaźmierska. Była bliską przyjaciółką Jacka Wójcika, który zyskał popularność u jej boku w "Królowych Życia" TTV. Przez lata potężnie zbudowany mężczyzna opowiedział wiele o swoim życiu. Imponująca była m.in. jego sportowa przeszłość.

To, co stało się z Jackiem Wójcikiem z Królowych Życia, to prawdziwy szok. Kolejny raz szczęka opadła

Nie żyje Jacek Wójcik, bohater "Królowych Życia" i kulturysta

W młodości Jacek Wójcik na poważnie zajmował się kulturystyką i podnoszeniem ciężarów. Brał nawet udział w zawodach i mógł pochwalić się pewnymi sukcesami, a siłownia stale była ważnym elementem jego życia. Swojego treningi od czasu do czasu pokazywał w mediach społecznościowych.

Nie żyje Jacek Wójcik z Królowych życia. Dagmara Kaźmierska żegna przyjaciela
14 zdjęć

Poza występami w "Królowych Życia", Wójcik był też ważną częścią późniejszego programu "Dagmara szuka męża", w którym podróżował po kraju z Dagmarą Kaźmierską i jej synem Conanem. Wielu podejrzewało nawet, że tak naprawdę Jacek i Dagmara są zakochaną parą, ale celebrytka utrzymywała, że są tylko przyjaciółmi i poznali się przez jej byłego męża.

Nie żyje słynny Jacek "Dżejk" z programów Kaźmierskiej! Tak go żegnają

Zniknął razem z Dagmarą Kaźmierską

W 2023 r. ruszył program "Dagmara szuka męża" i Wójcik był na świeczniku z przyjaciółką. Towarzyszył Kaźmierskiej także podczas jej występów w "Tańcu z Gwiazdami", które zakończyły się skandalem. Ujawniono wtedy mroczną przeszłość celebrytki, która z dnia na dzień usunęła się w cień. Razem z nią zniknął Wójcik, i to właśnie Dagmara poinformowała publicznie o śmierci przyjaciela.

Bohatera "Królowych Życia" pożegnała także inna gwiazda tego programu - słynna Edzia, czyli Edyta Nowak-Nawara.

Największe wpadki w teleturniejach. Rozwiąż quiz i sprawdź, czy jesteś prawdziwym fanem
Pytanie 1 z 9
Magda, odsłoń panu cztery litery - w którym teleturnieju padły ten słynny tekst?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JACEK WÓJCIK
TTV
KRÓLOWE ŻYCIA