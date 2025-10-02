Jacek Wójcik z Królowych Życia nie żyje. Nie każdy wie, czym się zajmował

"ŻEGNAJ DŻEJK! Do zobaczenia w innym Świecie. Kochani, dziś odszedł DŻEJK. Nie będzie Was już bawił. Miejmy Go wszyscy w pamięci wesołego i zwariowanego. Pomódlcie się za Niego. Dziękuję" - poinformowała w środę wieczorem Dagmara Kaźmierska. Była bliską przyjaciółką Jacka Wójcika, który zyskał popularność u jej boku w "Królowych Życia" TTV. Przez lata potężnie zbudowany mężczyzna opowiedział wiele o swoim życiu. Imponująca była m.in. jego sportowa przeszłość.

To, co stało się z Jackiem Wójcikiem z Królowych Życia, to prawdziwy szok. Kolejny raz szczęka opadła

Nie żyje Jacek Wójcik, bohater "Królowych Życia" i kulturysta

W młodości Jacek Wójcik na poważnie zajmował się kulturystyką i podnoszeniem ciężarów. Brał nawet udział w zawodach i mógł pochwalić się pewnymi sukcesami, a siłownia stale była ważnym elementem jego życia. Swojego treningi od czasu do czasu pokazywał w mediach społecznościowych.

Poza występami w "Królowych Życia", Wójcik był też ważną częścią późniejszego programu "Dagmara szuka męża", w którym podróżował po kraju z Dagmarą Kaźmierską i jej synem Conanem. Wielu podejrzewało nawet, że tak naprawdę Jacek i Dagmara są zakochaną parą, ale celebrytka utrzymywała, że są tylko przyjaciółmi i poznali się przez jej byłego męża.

Nie żyje słynny Jacek "Dżejk" z programów Kaźmierskiej! Tak go żegnają

Zniknął razem z Dagmarą Kaźmierską

W 2023 r. ruszył program "Dagmara szuka męża" i Wójcik był na świeczniku z przyjaciółką. Towarzyszył Kaźmierskiej także podczas jej występów w "Tańcu z Gwiazdami", które zakończyły się skandalem. Ujawniono wtedy mroczną przeszłość celebrytki, która z dnia na dzień usunęła się w cień. Razem z nią zniknął Wójcik, i to właśnie Dagmara poinformowała publicznie o śmierci przyjaciela.

Bohatera "Królowych Życia" pożegnała także inna gwiazda tego programu - słynna Edzia, czyli Edyta Nowak-Nawara.