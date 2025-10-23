Szachtar - Legia. Blondwłosa piękność kibicuje rywalom Legii! Na jej widok robi się gorąco jak w hucie

Legia mierzy się z Szachtarem. Ukraińskiej drużynie kibicuje prawdziwa bogini

Liga Konferencji była póki co łaskawa dla polskich klubów. W pierwszej kolejce, aż trzy z nich wygrały swoje mecze! Niestety, jedyną, która zakończyła tamtą kolejkę bez punktów, była Legia Warszawa, której zdecydowanie nie pomógł... trener Edward Iordanescu. Rumun postanowił wymienić cały skład (poza bramkarzem), aby dać odpocząć podstawowym zawodnikom. Nie dość, że przez to Legia przegrała z Samsunsporem (od którego i tak była nieco lepsza pod względem wielu statystyk), to na dodatek... przegrała mecz z Górnikiem Zabrze w Ekstraklasie, więc Iordanescu swoim „gambitem” nie ugrał kompletnie nic. Teraz, mając zero punktów na koncie w LKE, Legia musi zmierzyć się z bardzo groźnym rywalem, Szachtarem Donieck.

Królowa ukraińskich WAGs odsłoniła imponujący biust. Ten widok może pogrążyć każdego mężczyznę

Co prawda Szachtar będzie nominalnie gospodarzem tego spotkania, ale odbędzie się ono... w Krakowie. Czy to jakkolwiek pomoże Legii? Trudno powiedzieć, ale doping powinien być mocny dla obu stron – nie bez powodu Szachtar gra niektóre swoje „domowe” mecze w Polsce. Z pewnością Szachtara Donieck bardzo mocno wspierać będzie Daria Bondar – to żona Wałerija Bondara, jednej z gwiazd ukraińskiego klubu oraz reprezentacji Ukrainy, a do tego... pracownica działu medialnego tego klubu.

W Legii brakuje go najbardziej. Legenda Szachtara nie ma wątpliwości [Rozmowa]

Daria Bondar od lat pracuje w branży dziennikarskiej – w przeszłości pracowała w różnych kanałach telewizyjnych o tematyce sportowej, a następnie związała się z medialnym pionem Szachtara Donieck. Jak możemy dowiedzieć się z jej opisu na Instagramie, pełni tam rolę prezenterki, dziennikarki oraz przede wszystkim – szefa całej grupy medialnej klubu. Daria Bondar pracuje również jako modelka i trudno się dziwić, bo to prawdziwa piękność! Jej profil pełen jest zmysłowych zdjęć z sesji o najróżniejszej tematyce – a część z nich zobaczycie w naszej galerii, która znajduje się powyżej!

Paweł Wszołek uderza pięścią w stół! Mocne słowa przed hitem. "Wymagajmy od siebie"

Jan Tomaszewski o meczu z Litwą i kontuzji Roberta Lewandowskiego Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Prywatnie Daria Bondar jest żoną Wałerija Bondara. 26-letni środkowy obrońca to wychowanek Szachtara, a z pierwszą drużyną związany jest od 2019 roku i jest jedną z gwiazd tego zespołu. W tym sezonie wystąpił niemal w każdym meczu swojej drużyny, tylko raz wszedł z ławki i nigdy nie został zdjęty przed końcem spotkania. Jest więc duża szansa, że wystąpi także przeciwko Legii Warszawa w meczu Ligi Konferencji, który już o 18:45 w czwartek, 23 października.

Mamy komunikat z klubu w sprawie Iordanescu. Wszystko jasne