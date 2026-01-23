- Trinity Rodman, córka legendarnego Dennisa Rodmana, została najlepiej opłacaną piłkarką na świecie.
- Amerykanka podpisała kontrakt z Washington Spirit, gwarantujący jej ponad 2 miliony dolarów za sezon.
- Dla Rodman wprowadzono specjalny przepis ligowy, tzw. "Regułę Rodman", która pozwoliła na obejście limitu wynagrodzeń.
- Odkryj, dlaczego ta umowa jest przełomowa dla kobiecej piłki nożnej.
Świat kobiecej piłki nożnej ma nową królową zarobków. Amerykanka Trinity Rodman, córka pięciokrotnego mistrza NBA Dennisa Rodmana, podpisała historyczny kontrakt z klubem Washington Spirit. Nowa umowa, obowiązująca do 2028 roku, gwarantuje jej ponad dwa miliony dolarów za sezon. To czyni ją najlepiej zarabiającą zawodniczką w historii tej dyscypliny. Jej agent, Mike Senkowski, nie krył dumy, opatrując zdjęcie piłkarki wymownym wpisem.
- Najlepiej opłacana piłkarka na świecie - napisał.
Tym samym 23-letnia Rodman zdetronizowała dotychczasową, nieoficjalną rekordzistkę, hiszpańską gwiazdę Barcelony, Aitanę Bonmati.
Musieli dla niej zmienić przepisy. Oto "Reguła Rodman"
Podpisanie tak lukratywnej umowy nie było proste. Dotychczasowy kontrakt piłkarki wygasał z końcem 2025 roku, a ona sama otrzymywała liczne, bardzo korzystne oferty z klubów zagranicznych. Rodman chciała jednak pozostać w ojczyźnie, ale na przeszkodzie stał limit wynagrodzeń w lidze NWSL, wynoszący 3,5 miliona dolarów na cały zespół.
Pierwsze próby obejścia tego przepisu zostały odrzucone przez władze ligi. Jednak po długich negocjacjach zarząd NWSL wprowadził specjalny zapis o „High Impact Player”, powszechnie nazywany już "Regułą Rodman". Pozwala on klubom na przekroczenie pułapu płac, jeśli zawodniczki spełniają określone kryteria, wynikające z ich indywidualnej wartości marketingowej i sportowej.
"Pieniądze nie mają znaczenia"
Sama zawodniczka, która w barwach USA ma już na koncie 47 występów, 11 bramek i złoty medal olimpijski z Paryża, podchodzi do sprawy ze spokojem.
- Wiedziałam, że to właśnie tutaj chcę napisać kolejny rozdział mojej kariery. Myślę, że to przełomowy i historyczny moment, choć pieniądze dla mnie nie mają tak naprawdę większego znaczenia - przyznała napastniczka.
Jej klub ocenił, że nowa umowa należy do „najważniejszych w NWSL i całej kobiecej piłce nożnej na świecie”. Trudno się z tym nie zgodzić, skoro dla jednej zawodniczki zmieniono fundamentalne zasady całej ligi.