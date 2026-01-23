Trinity Rodman, córka legendarnego Dennisa Rodmana, została najlepiej opłacaną piłkarką na świecie.

Amerykanka podpisała kontrakt z Washington Spirit, gwarantujący jej ponad 2 miliony dolarów za sezon.

Dla Rodman wprowadzono specjalny przepis ligowy, tzw. "Regułę Rodman", która pozwoliła na obejście limitu wynagrodzeń.

Odkryj, dlaczego ta umowa jest przełomowa dla kobiecej piłki nożnej.

Świat kobiecej piłki nożnej ma nową królową zarobków. Amerykanka Trinity Rodman, córka pięciokrotnego mistrza NBA Dennisa Rodmana, podpisała historyczny kontrakt z klubem Washington Spirit. Nowa umowa, obowiązująca do 2028 roku, gwarantuje jej ponad dwa miliony dolarów za sezon. To czyni ją najlepiej zarabiającą zawodniczką w historii tej dyscypliny. Jej agent, Mike Senkowski, nie krył dumy, opatrując zdjęcie piłkarki wymownym wpisem.

- Najlepiej opłacana piłkarka na świecie - napisał.

Tym samym 23-letnia Rodman zdetronizowała dotychczasową, nieoficjalną rekordzistkę, hiszpańską gwiazdę Barcelony, Aitanę Bonmati.

Musieli dla niej zmienić przepisy. Oto "Reguła Rodman"

Podpisanie tak lukratywnej umowy nie było proste. Dotychczasowy kontrakt piłkarki wygasał z końcem 2025 roku, a ona sama otrzymywała liczne, bardzo korzystne oferty z klubów zagranicznych. Rodman chciała jednak pozostać w ojczyźnie, ale na przeszkodzie stał limit wynagrodzeń w lidze NWSL, wynoszący 3,5 miliona dolarów na cały zespół.

Pierwsze próby obejścia tego przepisu zostały odrzucone przez władze ligi. Jednak po długich negocjacjach zarząd NWSL wprowadził specjalny zapis o „High Impact Player”, powszechnie nazywany już "Regułą Rodman". Pozwala on klubom na przekroczenie pułapu płac, jeśli zawodniczki spełniają określone kryteria, wynikające z ich indywidualnej wartości marketingowej i sportowej.

"Pieniądze nie mają znaczenia"

Sama zawodniczka, która w barwach USA ma już na koncie 47 występów, 11 bramek i złoty medal olimpijski z Paryża, podchodzi do sprawy ze spokojem.

- Wiedziałam, że to właśnie tutaj chcę napisać kolejny rozdział mojej kariery. Myślę, że to przełomowy i historyczny moment, choć pieniądze dla mnie nie mają tak naprawdę większego znaczenia - przyznała napastniczka.

Jej klub ocenił, że nowa umowa należy do „najważniejszych w NWSL i całej kobiecej piłce nożnej na świecie”. Trudno się z tym nie zgodzić, skoro dla jednej zawodniczki zmieniono fundamentalne zasady całej ligi.

