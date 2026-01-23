Nazwisko Lewandowski zyskuje popularność w USA za sprawą Vivicy Lewandowski, Miss Illinois Teen USA.

22-letnia Vivica podbija serca Amerykanów jako ambasadorka marki na wyścigach NASCAR, gromadząc ponad 50 tysięcy obserwujących na Instagramie.

Vivica, córka byłej Miss Illinois, łączy modeling z działalnością charytatywną i studiami.

W Polsce przywykliśmy, że nazwisko Lewandowski rozgrzewa serca kibiców. Przez lata cieszyliśmy się z sukcesów Mariusza na boisku, Marcina na bieżni, a od kilkunastu lat nieustannie śledzimy globalną karierę Roberta. Okazuje się jednak, że to polskobrzmiące nazwisko zdobywa popularność także w Stanach Zjednoczonych, a wszystko za sprawą zjawiskowej blondynki.

Amerykanie pokochali wdzięki Vivicy Lewandowski, która regularnie pojawia się na wyścigach serii NASCAR. Choć w Europie sport ten ustępuje popularnością Formule 1, w USA jest to jedna z narodowych dyscyplin, przyciągająca miliony fanów. To właśnie tam 22-latka błyszczy jako ambasadorka znanej marki napojów energetycznych, a jej profil na Instagramie, gdzie chętnie prezentuje swoje wdzięki, śledzi już ponad 50 tysięcy osób.

Miss, córka miss i ambasadorka NASCAR

Vivica Lewandowski to postać niezwykle interesująca. W 2023 roku, mając zaledwie 19 lat, sięgnęła po tytuł Miss Illinois Teen USA. Co ciekawe, poszła w ślady swojej mamy, Mandy Lane, która w 1998 roku zdobyła koronę Miss Illinois USA. Jak sama wspominała, jako dziecko często bawiła się koroną swojej mamy. Pasję do konkursów piękności łączy z miłością do sportu. Jako jedna z "Monster Girls", w skąpych strojach promuje produkty sponsora podczas zawodów NASCAR. Seria ta, choć dla Europejczyków może wydawać się nieco egzotyczna, w USA cieszy się gigantyczną popularnością. Wyścigi odbywają się na owalnych torach, co czyni je sportem niezwykle kontaktowym, w którym zderzenia i wypadki są na porządku dziennym.

Nie tylko uroda. Działa charytatywnie i studiuje

Uroda i praca na torze wyścigowym to jednak nie wszystko. Vivica Lewandowski aktywnie angażuje się w działalność charytatywną. Z powodzeniem prowadzi fundację Chicago Charity Clays, która zajmuje się wspieraniem weteranów wojennych cierpiących na zespół stresu pourazowego (PTSD). Ponadto jest studentką Uniwersytetu Stanowego Arizona. Kształci się na kierunku komunikacja na wydziale interdyscyplinarnym sztuki i nauki, udowadniając, że jest kimś znacznie więcej niż tylko piękną twarzą znaną ze świata sportu i konkursów piękności.

