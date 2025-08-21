Tak miał bawić się Cezary Kulesza z politykami PiS. Kompromitujące nagranie opublikowano w sieci [WIDEO]

Mateusz Sobiecki
Mateusz Sobiecki
2025-08-21 12:58

Afera nagraniowa z udziałem prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezarego Kuleszy. Kilka tygodni temu portal „Goniec” ujawnił, że szef PZPN bawił się z politykami Prawa i Sprawiedliwości, a zwieńczeniem miał być wspólny śpiew „Barki”, ulubionej pieśni Jana Pawła II. Kulesza zaprzeczał, że istnieje takie nagranie. Portal „Goniec” ujawnił nagranie, którego bohaterami rzekomo mają być politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz Cezary Kulesza.

Cezary Kulesza

i

Autor: Marek Kudelski/SE Cezary Kulesza

Nagranie z rzekomej imprezy Kuleszy z politykami PiS

Artykuł „Gońca” zatytułowany "Polski Związek Wódki Nożnej. Tak się bawią włodarze polskiej piłki" wzbudził ogromne kontrowersje w mediach. Zawarto w nim wówczas wiele informacji, które miały pogrążać szefa PZPN i działających z nim ludzi. Jedna z historii dotyczyła prezesa PZPN Cezarego Kuleszy, który na prywatnej imprezie miał bawić się z politykami Prawa i Sprawiedliwości i w emocjonalnych uściskach śpiewać „Barkę”, ulubioną pieśń Jana Pawła II.

Cezary Kulesza zaprzeczał istnieniom nagrań i zarzutom stawianych w artykule. Zapowiadał także odpowiednie kroki prawne. Dziennikarze „Gońca” we wtorek, 21 sierpnia opublikowali nowy materiał, publikując część materiałów, do których udało im się dotrzeć.

Urodziny Roberta Lewandowskiego. W kadrze zaczęło się od nietypowej wpadki. HIT!

- Cezary Kulesza publicznie skłamał, że opisana przez nas impreza, na której wraz z politykami PiS tańczy i śpiewa do „Barki” nigdy nie miała miejsca. Zapowiedział pozew. Wobec ataku na naszą wiarygodność, publikujemy fragment nagrania oraz ujawniamy nowe szczegóły – napisano w mediach społecznościowych „Gońca”.

Cezary Kulesza dalej prezesem PZPN!
28 zdjęć

Komentarz PZPN do opublikowanego wideo

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy rzecznika Polskiego Związku Piłki Nożnej Tomasza Kozłowskiego.

- Prezes Cezary Kulesza, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, podjął formalne kroki prawne w celu ochrony swojego dobrego imienia. Zostało ustanowione pełnomocnictwo do prowadzenia sprawy. Do czasu rozstrzygnięcia jej przez niezawisły sąd, Prezes nie będzie komentował tej kwestii, szanując zasady postępowania sądowego - przekazał "Super Expressowi".

Kto miał bawić się z Cezarym Kuleszą?

Według informacji "Gońca", wśród uczestników zabawy mieli znajdować się m.in. Kamil Bortniczuk czy Łukasz Mejza - ich dwóch wskazano konkretnie z imienia i nazwiska oprócz Cezarego Kuleszy. Impreza miała mieć miejsce w 2021 roku. 

- Nawet zazwyczaj krytyczni wobec PZPN dziennikarze wskazywali, że wspomniana publikacja nie zawierała żadnych dowodów ani wiarygodnych źródeł informacji - twierdziło biuro prasowe PZPN po pierwszym artykule.

Wybory w PZPN. Cezary Kulesza wciąż prezesem [KULISY]
Super Sport SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

CEZARY KULESZA