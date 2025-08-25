Tak potraktowali Anitę Włodarczyk. Trudno nie być w szoku! O wszystkim opowiedziała

Mateusz Sobiecki
Mateusz Sobiecki
2025-08-25 9:37

13 września rozpoczynają się mistrzostwa świata w lekkoatletyce. Anita Włodarczyk leci do Japonii po piąty tytuł mistrzyni świata. Polka była mocno zaskoczona tym, jak została potraktowana w „Kraju Kwitnącej Wiśni”. Anita Włodarczyk opowiedziała o wszystkim w rozmowie z „Przeglądem Sportowym”. To wiele mówi o kulturze Japończyków.

Anita Włodarczyk niesamowicie potraktowana przez Japończyków

Czy Anita Włodarczyk sięgnie po piąty medal mistrzostw świata w rzucie młotem? Polska lekkoatletka sięgnęła po cztery złote medale – w Berlinie, Moskwie, Pekinie i Londynie. Ostatni tytuł mistrzyni świata zdobyła jednak osiem lat temu. Czy teraz w Tokio kolejny raz dokona niesamowitego? Polska młociarka cztery lata temu zdobyła tam złoty medal igrzysk olimpijskich.

Anita Włodarczyk poleci do Tokio w niedzielę, a już teraz Japończycy dbają o to, by jej wyjazd był najlepszym z możliwych. Miejscowi pracownicy już teraz dbają o to, by jej przyjazd był niezapomniany. I sama jest w szoku, o czym pamiętają.

Druzgocące wieści o Ewie Swobodzie! Potwierdziło się najgorsze. Wielki cios

- Japończycy są niesamowici, wszystko mają dokładnie zaplanowane. Zaproszenie na przyjazd dostałam już półtora roku temu. Im bliżej MŚ, tym bardziej mnie zaskakują. Pamiętają, co robiłam cztery lata temu - opowiedziała w rozmowie z Przeglądem Sportowym.

Włodarczyk opowiedziała, o co dokładnie pytają ją Japończycy. Nie ukrywa, że sama zdążyła zapomnieć o wielu z tych rzeczy.

Do tego stopnia, że pytają, czy nadal do śniadania będę piła sok z cytryny! Albo czy przywiozę swoją owsiankę, czy powinni mi ją sami przygotowywać z mlekiem migdałowym. Oni chyba wszystko wtedy notowali. A za największy hit uznaję pytanie, czy podczas treningu znów zamierzam używać ręczników hotelowych. Przecież sama tego w ogóle nie pamiętam – dodała.

Anita Włodarczyk
21 zdjęć

Anita Włodarczyk – sukcesy w karierze

Anita Włodarczyk to jedna z najbardziej utytułowanych polskich lekkoatletek. Trzykrotnie sięgała po złoty medal igrzysk olimpijskich – w Londynie, Rio de Janeiro i właśnie w Tokio. Czterokrotnie zostawała także mistrzynią świata – w Berlinie, Moskwie, Pekinie i Londynie.

Czterokrotnie sięgała także po tytuł mistrzyni Europy. W 2016 roku po sukcesach na tej imprezie i igrzyskach olimpijskich została Sportowcem Roku w „Plebiscycie Przeglądu Sportowego”. Łącznie na podium tego plebiscytu stawała pięciokrotnie – trzy razy na drugim miejscu, raz na trzecim.

Kiedy ruszają lekkoatletyczne mistrzostwa świata?

Lekkoatletyczne mistrzostwa świata odbędą się w tym roku w Tokio, stolicy Japonii. Otwarcie zaplanowano na 13 września, a impreza potrwa do 21 września.

Anita Włodarczyk: Nie ma we mnie żalu. Teraz czas na wakacje i długą podroż
QUIZ: Czy rozpoznasz polskich mistrzów świata?
Pytanie 1 z 12
Kim jest ten sportowiec?
QUIZ: Kim jest ten sportowiec?
Super Sport SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

LEKKOATLETYKA
MISTRZOSTWA LEKKOATLETYKA
ANITA WŁODARCZYK