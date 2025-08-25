Tak potraktowali Anitę Włodarczyk. Trudno nie być w szoku! O wszystkim opowiedziała

Anita Włodarczyk niesamowicie potraktowana przez Japończyków

Czy Anita Włodarczyk sięgnie po piąty medal mistrzostw świata w rzucie młotem? Polska lekkoatletka sięgnęła po cztery złote medale – w Berlinie, Moskwie, Pekinie i Londynie. Ostatni tytuł mistrzyni świata zdobyła jednak osiem lat temu. Czy teraz w Tokio kolejny raz dokona niesamowitego? Polska młociarka cztery lata temu zdobyła tam złoty medal igrzysk olimpijskich.

Anita Włodarczyk poleci do Tokio w niedzielę, a już teraz Japończycy dbają o to, by jej wyjazd był najlepszym z możliwych. Miejscowi pracownicy już teraz dbają o to, by jej przyjazd był niezapomniany. I sama jest w szoku, o czym pamiętają.

Druzgocące wieści o Ewie Swobodzie! Potwierdziło się najgorsze. Wielki cios

- Japończycy są niesamowici, wszystko mają dokładnie zaplanowane. Zaproszenie na przyjazd dostałam już półtora roku temu. Im bliżej MŚ, tym bardziej mnie zaskakują. Pamiętają, co robiłam cztery lata temu - opowiedziała w rozmowie z Przeglądem Sportowym.

Włodarczyk opowiedziała, o co dokładnie pytają ją Japończycy. Nie ukrywa, że sama zdążyła zapomnieć o wielu z tych rzeczy.

Do tego stopnia, że pytają, czy nadal do śniadania będę piła sok z cytryny! Albo czy przywiozę swoją owsiankę, czy powinni mi ją sami przygotowywać z mlekiem migdałowym. Oni chyba wszystko wtedy notowali. A za największy hit uznaję pytanie, czy podczas treningu znów zamierzam używać ręczników hotelowych. Przecież sama tego w ogóle nie pamiętam – dodała.

Anita Włodarczyk – sukcesy w karierze

Anita Włodarczyk to jedna z najbardziej utytułowanych polskich lekkoatletek. Trzykrotnie sięgała po złoty medal igrzysk olimpijskich – w Londynie, Rio de Janeiro i właśnie w Tokio. Czterokrotnie zostawała także mistrzynią świata – w Berlinie, Moskwie, Pekinie i Londynie.

Czterokrotnie sięgała także po tytuł mistrzyni Europy. W 2016 roku po sukcesach na tej imprezie i igrzyskach olimpijskich została Sportowcem Roku w „Plebiscycie Przeglądu Sportowego”. Łącznie na podium tego plebiscytu stawała pięciokrotnie – trzy razy na drugim miejscu, raz na trzecim.

Kiedy ruszają lekkoatletyczne mistrzostwa świata?

Lekkoatletyczne mistrzostwa świata odbędą się w tym roku w Tokio, stolicy Japonii. Otwarcie zaplanowano na 13 września, a impreza potrwa do 21 września.

Anita Włodarczyk: Nie ma we mnie żalu. Teraz czas na wakacje i długą podroż Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.