Tak Robert Lewandowski wsparł WOŚP! Licytacja osiągnęła zawrotną cenę. Co przekazał?

Robert Lewandowski wspiera kolejny raz Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy

Polski napastnik przekazał na licytację koszulkę z wygranego finału Superpucharu Hiszpanii

Jego koszulka już teraz wygenerowała ogromne pieniądze na wsparcie licytacji

Tak Robert Lewandowski wspiera WOŚP!

Emocje po kapitalnym finale Superpucharu Hiszpanii jeszcze nie opadły, a Robert Lewandowski już gra kolejny, tym razem najważniejszy "mecz" – ten o zdrowie dzieci. Napastnik Barcelony przekazał na 34. Finał WOŚP wyjątkową pamiątkę prosto z Rijadu. Licytacja ruszyła z kopyta, choć poprzeczka zawieszona przez Igę Świątek znajduje się wysoko.

Dla kolekcjonerów i fanów futbolu to prawdziwy "Święty Graal". Na aukcję trafiła meczowa koszulka FC Barcelony, w której Robert Lewandowski wybiegł na boisko w starciu z Realem Madryt. To właśnie w tym trykocie Polak zdobył kluczowego gola, przyczyniając się do zwycięstwa 3:2 i zdobycia trofeum.

Reakcja internautów była natychmiastowa. Zaledwie kilka godzin po uruchomieniu licytacji licznik przekroczył kwotę 30 tysięcy złotych, a chętnych wciąż przybywa. Pot wylany podczas El Clasico i historia napisana przez Polaka w Arabii Saudyjskiej działają na wyobraźnię darczyńców.

Mimo tak imponującego startu, "Lewy" ma przed sobą trudne zadanie, jeśli chce zostać liderem tegorocznych aukcji sportowych. Na szczycie listy najdroższych przedmiotów znajduje się bowiem dar od Igi Świątek.

Wiceliderka rankingu WTA przekazała na WOŚP rakietę oraz ręcznik, które towarzyszyły jej podczas historycznego triumfu w Wimbledonie w 2025 roku. Ten zestaw bije rekordy popularności – aktualnie jego cena na licytacji przekroczyła już 100 tysięcy złotych!