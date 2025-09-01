Tak wygląda dziś wybitna polska siatkarka. Była mózgiem reprezentacji. Czym się zajmuje?

Izabela Bełcik to jedna z najbardziej utytułowanych polskich siatkarek

Izabela Bełcik doskonale wie, jak to jest rywalizować na najważniejszych siatkarskich imprezach i zdobywać na nich medale. W latach 1999-2016 rozegrała w reprezentacji Polski aż 322 mecze! Największe sukcesy odnosiła z koleżankami w pamiętnej drużynie "Złotek" trenera Andrzeja Niemczyka. Pod jego wodzą Biało-Czerwone dwukrotnie wywalczyły mistrzostwo Europy: w 2003 i 2005 roku. Bełcik była ważną częścią zespołu, zwłaszcza podczas drugiego czempionatu. Później przez lata zawodniczka pochodząca z Malborka była mózgiem reprezentacji, z którą wywalczyła też brązowy medal ME w 2009 roku przed własną publicznością. W karierze klubowej reprezentowała barwy najmocniejszych polskich klubów - Muszynianki-Fakro Muszyna, Atomu Trefla Sopot i Chemika Police, zdobywając w nich łącznie 7 mistrzostw Polski.

Bełcik zakończyła karierę w 2018 roku, po zdobyciu mistrzostwa w barwach Chemika. O jej osiągnięciach w polskiej siatkówce kobiet najlepiej świadczy fakt, że cztery lata później podczas specjalnej gali została siatkarką 20-lecia Polskiej Ligi Siatkówki. Ukochana dyscyplina dalej jest jej zresztą bliska - na emeryturze utytułowana rozgrywająca sprawdza się w roli telewizyjnej ekspertki, także podczas trwających mistrzostw świata w Tajlandii.

Bełcik jest obecnie ekspertką Polsatu Sport i na bieżąco komentuje poczynania polskich siatkarek na MŚ. Te są już w ćwierćfinale, w którym zagrają w środę (3 września) z Włoszkami. Ale to nie wszystko - od sezonu 2024/2025 44-latka została trenerką zespołu juniorek młodszych UKS Akademii Siatkówki Trefla Gdańsk. W listopadzie tego roku skończy 45 lat, ale trudno powiedzieć, by jakoś szczególnie się zmieniła. W powyższej galerii znajdziesz więcej zdjęć Izabeli Bełcik - z przeszłości i teraźniejszości.

