Tak wygląda grób Franciszka Smudy. Dziś druga rocznica śmierci legendarnego trenera

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-08-18 16:34

Franciszek Smuda zmarł 18 sierpnia 2024 roku. W drugą rocznicę jego śmierci prezentujemy aktualne zdjęcia grobu legendarnego trenera m.in. Widzewa Łódź i reprezentacji Polski.

Franciszek Smuda zmarł dokładnie dwa lata temu. Cierpiał na nowotwór krwi i odszedł w wieku 76 lat. Był piłkarzem, a później trenerem, który przeszedł niełatwą drogę uwieńczoną nominacją na selekcjonera reprezentacji Polski w 2009 roku. Karierę trenerską w Polsce zaczynał w Stali Mielec, by później objąć Widzew. Pozostaje tylko jednym z dwóch Polaków, który wprowadził polski klub do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Z Widzewem zdobył dwukrotnie mistrzostwo Polski, a w sezonie 1998/99 zrobił to z Wisłą Kraków, której kibicował niemalże do śmierci.

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Prowadził też wiele innych klubów. W jego trenerskim CV znajdowały się takie zespoły jak Legia Warszawa, Lech Poznań (zdobył Puchar Polski i awansował do 1/16 Pucharu UEFA) czy Zagłębie Lubin. Cztery razy został wybrany trenerem roku przez tygodnik "Piłka Nożna".

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W dniu drugiej rocznicy śmierci prezentujemy aktualne zdjęcia grobu Franciszka Smudy, który spoczął na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Podczas uroczystości pogrzebowych na ręce żony zmarłego trenera został złożony Order Odrodzenia Polski, a wiele znakomitych osobowości ze świata sportu i nie tylko, towarzyszyło zmarłemu trenerowi w jego ostatniej drodze, m.in. zabierając głos podczas mszy żałobnej.

GALERIA: Tak wygląda grób Franciszka Smudy. Dziś druga rocznica śmierci

Rocznica śmierci Franciszka Smudy
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FRANCISZEK SMUDA