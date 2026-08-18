Siatkarz Jakub Popiwczak pochwalił się piękną żoną. Mało kto wie, czym zajmuje się Magda

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-08-18 15:14

Jakub Popiwczak był mocnym punktem siatkarskiej reprezentacji Polski, która w Ningbo wywalczyła złoto Ligi Narodów. Libero naszej kadry właśnie pochwalił się piękną żoną Magdą. Okazja nie byle jaka - druga rocznica ślub. Zobaczcie zdjęcia.

Siatkarz Jakub Popiwczak, libero reprezentacji Polski, nie kryje dumy z pięknej żony. Na Instagramie regularnie publikuje czułe zdjęcia i posty poświęcone Magdalenie Wróbel. Para stanęła na ślubnym kobiercu 17 sierpnia 2024 roku. W drugą rocznicę ślubu Kuba Popiwczak nie zapomniał wspomnieć o tym, publikując w mediach społecznościowych zdjęcia z ukochaną małżonką.

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"Mijają 2 lata odkąd to SUPERDUO odczytało własnoręcznie napisane przysięgi i dało sobie po raz pierwszy buziaka. Dla uczczenia tego dnia wrzucam kilka fotek. Jak widać na załączonym obrazku, jedni od zawsze mieli to coś i promienieli w każdych okolicznościach, natomiast inni przez ten czas nadal szukają swojej najlepszej wersji, przez stroje, fryzury, pory roku" - napisał żartobliwie Kuba Popiwczak.

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Mało kto wie, czym zajmuje się Magda. Z wykształcenia jest prawniczką. W 2019 roku opublikowała książkę „Podatek dochodowy od osób prawnych”. Wcześniej pasjonowała się tańcem.

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GALERIA: Jakub Popiwczak i jego żona Magda

Siatkarz Jakub Popiwczak w stroju kadry. Na miniaturze obok z żoną Magdą. O życiu prywatnym libero przeczytasz na SE.
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JAKUB POPIWCZAK