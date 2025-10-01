Takie wieści o żonie Bartosza Kurka! Koniec spekulacji. Nie było sensu tego ukrywać

Piotr Lekszycki
2025-10-01 10:53

Bartosz Kurek wraz z siatkarską reprezentacją Polski dopiero co zdobył brązowy medal na mistrzostwach świata na Filipnach, a teraz nadeszły wieści o jego żonie. Przypomnijmy, że Anna Kurek - podobnie jak jej mąż - także gra w siatkówkę. Właśnie wyjaśniło się, co dalej z jej karierą. Koniec spekulacji. Państwo Kurkowie przejdą życiową rewolucję!

  • Anna Kurek, żona Bartosza Kurka, po kilku latach przerwy wraca do siatkówki i zagra w japońskiej drużynie Tokio Sunbeams, która występuje w drugiej dywizji V.League.
  • Decyzja o wyjeździe do Japonii była trudna dla Anny. Siatkarka otrzymała atrakcyjną ofertę z polskiego klubu z TOP 3 Tauron Ligi.
  • Bartosz Kurek również będzie grał w Japonii, w zespole Tokyo Great Bears, co oznacza, że oboje z żoną przejdą życiową rewolucję, mieszkając i pracując za granicą.

Bartosz Kurek wraca do Japonii

Polscy siatkarze po mistrzostwach świata na Filipinach wrócili w nienajlepszych nastrojach. Były apetyty na złoty medal, ale w półfinale nasza reprezentacja trafiła na przeszkodę w postaci włoskich siatkarzy, którzy okazali się zbyt mocni dla podopiecznych Nikoli Grbicia. Na pocieszenie Polka w meczu o trzecie miejsce pewnie pokonała Czechy 3:1. Być może lepiej wyglądałby mecz z Italią, gdyby w składzie Biało-czerwonych znalazł się Bartosz Kurek. Niestety nasz kapitan nie mógł zagrać w tym spotkaniu z powodu kontuzji. We wtorek, 30 września, nasi siatkarze wrócili do Polski. Niebawem jednak Kurek znów zawita w Azji, a konkretnie w Japonii. Będzie bowiem grał w tamtejszej lidzie - w zespole - Tokyo Great Bears. Niedawno pisaliśmy o tym, że w kraju kwitnącej wiśni występować będzie także Anna Kurek, czyli żona Bartosza

Anna Kurek zagra w Japonii. Wiadomo, jaki klub będzie reprezentować

Popularna "Grejmanka" swego czasu także występowała w siatkarskiej reprezentacji Polski. Kilka lat temu Anna Kurek zrezygnowała z profesjonalnego grania. Teraz znów będzie można ją zobaczyć na parkiecie. 

Polscy siatkarze pod ostrzałem, Bartosz Kurek odpowiada. "Wszystkim nas krytykującym"

W tym roku miałam bardzo, bardzo fajną ofertę z polskiego klubu i w tym momencie bardzo pożałowałam, że lecimy do Japonii. Gdybyśmy zostawali w Polsce, to byłabym w klubie z TOP 3 Tauron Ligi. Nie byłabym pewnie podstawową przyjmującą, natomiast już samo bycie i trenowanie z taką drużyną, to jest wyróżnienie na stare lata. Wrócić jeszcze do takiej drużyny. Oferty nie brałam pod uwagę nawet przez sekundę, ale pamiętam, że bardzo to mnie bolało. Ale w Japonii też będzie ciekawie, zawsze to jakieś nowe doświadczenie

- mówiła podekscytowana żona Bartosza Kurka na swoim vlogu w serwisie YouTube. Wszyscy zastanawiali się, do jakiego klubu trafi nasza zawodniczka. Już wszystko jest jasne! Nie było sensu dłużej tego ukrywać. Jak informuje serwis Siatka.org, Anna Kurek zagra w drużynie Tokio Sunbeams, który walczy rozgrywkach drugiej dywizji V.League.

Ostatni raz podpisywałam kontrakt siedem lat temu. Naprawdę, nigdy bym nie przypuszczała, że będę grała w Japonii. Mam ostatnio masę emocji w sobie. Z jednej strony jestem dumna z siebie, że po takiej przerwie wróciłam do grania. Z drugiej strony jestem pełna obaw, czy dam radę

- zwierzyła się żona Bartosza Kurka. Jedno jest pewne: państwo Kurkowie będą musieli przejść życiową rewolucję. Nie dość, że zamieszkają za granicą, to jeszcze obydwoje będą tam pracować. 

