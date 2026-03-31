To dlatego Karol Nawrocki nie jedzie na mecz Szwecja - Polska?! Szokujące słowa Romana Giertycha o ryku

Prezydent Karol Nawrocki nie będzie obecny na meczu Szwecja - Polska, pomimo wcześniejszej regularnej obecności na spotkaniach reprezentacji.

Nieobecność prezydenta być może wiąże się z pogorszeniem jego relacji z częścią środowiska kibicowskiego, spowodowanym zawetowaniem nowelizacji ustawy dotyczącej Kodeksu postępowania karnego.

Roman Giertych skomentował tę sytuację, sugerując, że Nawrocki obawia się negatywnego przyjęcia przez kibiców, ironicznie wspominając o "ryku gwizdów".

Mecz Szwecja - Polska jest kluczowym spotkaniem barażowym o awans na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej 2026.

Karol Nawrocki nie będzie na meczu Szwecja - Polska

Karol Nawrocki regularnie bywa na stadionach i innych arenach sportowych. Oczywiście odkąd został głową państwa najczęściej pojawiał się na meczach piłkarskich, na których na ogół był bardzo ciepło witany przez kibiców. Niedawno jednak część środowiska kibolskiego odwróciła się od prezydenta (powodem było zawetowanie nowelizacji ustawy dotyczącej zmian w Kodeksie postępowania karnego) Podczas ostatniej kolejki Ekstraklasy mnożyły się transparenty mocno uderzające w Karola Nawrockiego. Mimo to prezydent był obecny na trybunach w trakcie meczu Polska - Albania, który ostatecznie nasza reprezentacja wygrała 2:1. Co ciekawe, przed meczem Karol Nawrocki nie został przywitany przez spikera, co zostało zauważone w mediach. Na finał baraży o mundial - mecz Szwecja - Polska - prezydent się nie wybiera.

Jak wynika z nieoficjalnych informacji płynących z Polskiego Związku Piłki Nożnej, prezydent Nawrocki nie zdecydował się na wyjazd do Sztokholmu. Decyzja o tym i tak musiałaby zapaść niemal w ostatniej chwili

- czytamy w portalu Przegląd Sportowy Onet. Do sprawy w swoim stylu odniósł się Roman Giertych, który - delikatnie mówiąc - do miłośników urzędującej głowy państwa się nie zalicza.

Roman Giertych komentuje nieobecność Karola Nawrockiego na meczu Szwecja - Polska

Wiceprzewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej zamieścił na portalu X osobliwy komentarz odnośnie nieobecności Karola Nawrockiego na meczu Szwecja - Polska. Wspomniał przy tym o "ryku gwizdów".

Dzisiaj Nawrocki nie przyjedzie do Szwecji, bo nie ma pewności, że go nie przywitają. Ryk gwizdów można byłoby słyszeć po drugiej stronie Bałtyku

- ironizował Roman Giertych.

Przypomnijmy, że stawką meczu Szwecja - Polska jest awans na piłkarskie mistrzostwa świata, które odbędą się w czerwcu i lipcu 2026 roku w USA, Kanadzie i Meksyku. Jeśli nasza reprezentacja zapewni sobie bilet na mundial, w grupie zmierzy się z Holandią, Tunezją i Japonią.

