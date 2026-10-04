To nagranie z Wilfredo Leonem z urlopu robi furorę w internecie! "Widzisz to?!"

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-10-04 18:30

Wilfredo Leon po triumfie w mistrzostwach Europy wyskoczył na zasłużony urlop, na którym oddaje się swojej wędkarskiej pasji. Najlepszy siatkarz zakończonych ME podzielił się z fanami również wideo z... tenisowego kortu. To nagranie to prawdziwy hit!

Uśmiechnięty siatkarz Wilfredo Leon w białej koszulce. O urlopie i pasjach mistrza przeczytasz na SE.
Autor: Archiwum prywatne

Po wygranych mistrzostwach Europy siatkarze reprezentacji Polski rozjechali się na urlopy. Wilfredo León, MVP zakończonego turnieju, ładuje akumulatory w wyjątkowej scenerii daleko od siatkarskiego boiska. W sobotę wrzucił na Instagram zdjęcie, na którym stoi na jachcie z wędką, łowiąc ryby. W tle rozciąga się błękitne morze.

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Wilfredo Leon to zapalony wędkarz, ale na urlopie o sporcie też nie zapomina. W niedzielę pochodzący z Kuby siatkarz opublikował wideo, na którym widać go na korcie tenisowym. Mimo braku sportowego obuwia (był w klapkach) mierzący 201 cm sportowiec zaserwował z zadziwiającą swobodą i siłą, posyłając asa niczym Hubert Hurkacz. Po chwili odwrócił się i powiedział do nagrywającej wideo osoby: "Widzisz to? Tak samo jak w siatkówce!"

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Pytanie 1 z 20
Zaczynamy z wysokiego C. Siatkarz na zdjęciu to...
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WILFREDO LEON