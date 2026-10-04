To nagranie z Wilfredo Leonem z urlopu robi furorę w internecie! "Widzisz to?!"

Po wygranych mistrzostwach Europy siatkarze reprezentacji Polski rozjechali się na urlopy. Wilfredo León, MVP zakończonego turnieju, ładuje akumulatory w wyjątkowej scenerii daleko od siatkarskiego boiska. W sobotę wrzucił na Instagram zdjęcie, na którym stoi na jachcie z wędką, łowiąc ryby. W tle rozciąga się błękitne morze.

Wilfredo Leon wyskoczył na wakacje! Nie uwierzysz, jak wypoczywa nasz mistrz!

Wilfredo Leon to zapalony wędkarz, ale na urlopie o sporcie też nie zapomina. W niedzielę pochodzący z Kuby siatkarz opublikował wideo, na którym widać go na korcie tenisowym. Mimo braku sportowego obuwia (był w klapkach) mierzący 201 cm sportowiec zaserwował z zadziwiającą swobodą i siłą, posyłając asa niczym Hubert Hurkacz. Po chwili odwrócił się i powiedział do nagrywającej wideo osoby: "Widzisz to? Tak samo jak w siatkówce!"

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̷G̷i̷o̷v̷a̷n̷n̷i̷ ̷M̷p̷e̷t̷s̷h̷i̷ ̷P̷e̷r̷r̷i̷c̷a̷r̷d̷ Wilfredo Leon 💥 Jak przyłoży to nie ma czego zbierać 🔨 Iga, Hubi - strzeżcie się, bo nadciąga konkurencja 😄 🎬 IG/Wilfredo Leon | #ganglysego | #zkortu https://t.co/q6qsQXAe5K— Z kortu - informacje tenisowe (@z_kortu) October 3, 2026