Tomasz Adamek z błyskawicznym nokautem tuż przed FAME 27! Roberto Soldić ma powody do obaw. Góral nie zawiódł

Tomasz Adamek to bez wątpienia jeden z najlepszych polskich pięściarzy w historii. "Góral" po kilku latach przerwy postanowił wrócić do rywalizacji tym razem został wezwany najpierw do federacji KSW, gdzie zmierzył się z legendą polskiego MMA - Mamedem Khalidovem, a następnie stoczył dwie walki w FAME.

Adamek bez porażki od powrotu

Oprócz starcia z Khalidovem, Adamek miał dość łatwe walki, ponieważ zmierzył się z Patrykiem "Bandurą" Bandurskim oraz Kasjuszem "Don Kasjo" Życińskim. Tym razem skrzyżuje rękawice z Roberto Soldiciem, który zaimponował wszystkim fanom KSW, zdobywając pasy mistrzowskie w kategorii półśredniej oraz średniej. Chorwat z pokorą wypowiada się o starciu z "Góralem".

- A tak na serio, to dla mnie wyzwanie. Tomasz Adamek to wielka postać boksu i legenda, nie mogłem mu odmówić. Nie mam nic do stracenia. On jest ode mnie bardziej doświadczony, wyższy i ma większy zasięg. Ma 48 lat, ale wiek to tylko liczba. Na pewno go nie zlekceważę, przygotuję się do tej walki na sto procent - ocenił aktualny poziom byłego mistrza świata dwóch kategorii wagowych w boksie w trakcie rozmowy z "Super Expressem".

Tomasz Adamek w trakcie przygotowań powalił postać z bajki! Nokaut!

Adamek bardzo dobrze bawi się w trakcie przygotowań do walki z Soldiciem. Tym razem "Góral" pojawił się na specjalnym wydarzeniu "Bajkowa Parada", gdzie można było dostrzec wiele postaci ze znanych filmów animowanych. Nie mogło zabraknąć akcentu, na którym 48-latek skrzyżował rękawice z Szeryfem Chudym z "Toy Story". Adamek nie potrzebował wiele czasu, aby pokazać swojemu rywalowi miejsce w szeregu. Wszystko miało charakter humorystyczny, a widok "Górala" w takim wydaniu rozbawił wiele osób zebranych na tym wydarzeniu.

Gala FAME 27: Kingdom zaplanowana jest na 6 września o godzinie 20:00.