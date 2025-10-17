Tomasz Fornal wziął sprawy w swoje ręce! Nie lada wyzwanie przed reprezentantem Polski

2025-10-17 17:28

Po zakończonym sezonie reprezentacyjnym wielu siatkarzy czekała przeprowadzka do nowego miejsca. Jednym z nich, którzy zmienili otoczenie był Tomasz Fornal. Jeden z liderów reprezentacji Polski po wielu latach spędzonych w Jastrzębskim Węglu zdecydował się na wyjazd zagranicę, a dokładniej mowa o drużynie Ziraatu Bankasi Ankara. Przyjmujący oprócz przeprowadzki do Turcji zdecydował się na ważny krok, o czym przekazał w rozmowie z lokalną telewizją.

Tomasz Fornal

i

Autor: Piotr Grzybowski

Tomasz Fornal z wielkim wyzwaniem w nowym klubie! "To również wyraz szacunku do nowego klubu"

Tomasz Fornal wielokrotnie pokazywał, że jest zawodnikiem kompletnym. Przez sześć sezonów w Jastrzębskim Węglu, przyjmujący zdołał wywalczyć masę trofeów, dokładając także wiele medali z imprez w kadrze narodowej.

28-latek wyszedł ze swojej strefy komfortu i w sezonie 2025/2026 będzie bronił barw Ziraatu Bankasi Ankara. Siatkarz w rozmowie z turecką telewizją przyznał, że nie ma zamiaru próżnować wprost powiedział o chęci nauki nowego języka.

Rozpocząłem już naukę języka tureckiego, aby jak najlepiej móc rozumieć swoich kolegów. To również wyraz szacunku do nowego klubuprzekazał Fornal.

Tomasz Fornal przyznał to od razu. Nikola Grbić i Bartosz Kurek poparli jego decyzję

W dalszej części rozmowy siatkarz przyznał, że zarówno szkoleniowiec reprezentacji Polski, jak i Bartosz Kurek wyrazili się pozytywnie w temacie jego transferu.

Tak, mieszkam w Polsce od 28 lat i nadszedł czas, aby opuścić moją strefę komfortu. Nowa drużyna, nowi przyjaciele. Trener Nikola Grbić mówił mi, że to dobra decyzja, a Trevor Clevenot czy Bartek Kurek chwalili i polecali Ziraatzaznaczył, a także wspomniał o celu w nowym klubie.

Dwukrotnie przegrałem finał Ligi Mistrzów, więc wiem, jak trudne to jest. Będą tam bardzo silne drużyny z Włoch i Polski. Ale my też jesteśmy świetną ekipą i jeśli będziemy dobrze pracować, trofeum może być nasze, chce z Ziraatem wygrać Ligę Mistrzów - podsumował.

W pierwszym meczu towarzyskim z Fornalem w składzie Ziraat Bankasi Ankara wygrał z Halkbankiem 3:1.

Tomasz Fornal zwierza się "Super Expressowi" - ekskluzywny wywiad
