Tomasz Fornal wziął sprawy w swoje ręce! Nie lada wyzwanie przed reprezentantem Polski

Tomasz Fornal z wielkim wyzwaniem w nowym klubie! "To również wyraz szacunku do nowego klubu"

Tomasz Fornal wielokrotnie pokazywał, że jest zawodnikiem kompletnym. Przez sześć sezonów w Jastrzębskim Węglu, przyjmujący zdołał wywalczyć masę trofeów, dokładając także wiele medali z imprez w kadrze narodowej.

28-latek wyszedł ze swojej strefy komfortu i w sezonie 2025/2026 będzie bronił barw Ziraatu Bankasi Ankara. Siatkarz w rozmowie z turecką telewizją przyznał, że nie ma zamiaru próżnować wprost powiedział o chęci nauki nowego języka.

- Rozpocząłem już naukę języka tureckiego, aby jak najlepiej móc rozumieć swoich kolegów. To również wyraz szacunku do nowego klubu - przekazał Fornal.

Tomasz Fornal przyznał to od razu. Nikola Grbić i Bartosz Kurek poparli jego decyzję

W dalszej części rozmowy siatkarz przyznał, że zarówno szkoleniowiec reprezentacji Polski, jak i Bartosz Kurek wyrazili się pozytywnie w temacie jego transferu.

- Tak, mieszkam w Polsce od 28 lat i nadszedł czas, aby opuścić moją strefę komfortu. Nowa drużyna, nowi przyjaciele. Trener Nikola Grbić mówił mi, że to dobra decyzja, a Trevor Clevenot czy Bartek Kurek chwalili i polecali Ziraat - zaznaczył, a także wspomniał o celu w nowym klubie.

- Dwukrotnie przegrałem finał Ligi Mistrzów, więc wiem, jak trudne to jest. Będą tam bardzo silne drużyny z Włoch i Polski. Ale my też jesteśmy świetną ekipą i jeśli będziemy dobrze pracować, trofeum może być nasze, chce z Ziraatem wygrać Ligę Mistrzów - podsumował.

W pierwszym meczu towarzyskim z Fornalem w składzie Ziraat Bankasi Ankara wygrał z Halkbankiem 3:1.